Дорожники Московской области ликвидируют последствия циклона «Илви»
Московский регион оказался под влиянием циклона «Илви», который принес снегопад и сильный ветер. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до среды, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Для обеспечения безопасного движения на региональных дорогах задействовали около 260 единиц спецтехники и почти 1200 специалистов Мосавтодора.
Дорожные службы обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами, очищают тротуары и посадочные площадки. Особое внимание уделяют опасным участкам, где возможны заносы и образование наледи. Специалисты уже обработали более 6 тысяч километров дорог и убрали около 400 поваленных деревьев, которые упали из-за сильного ветра и налипания снега.
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что дорожники продолжают контролировать ситуацию и оперативно реагируют на изменения погодных условий.
Водителям и пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность, следовать правилам дорожного движения и не оставлять автомобили под деревьями и неустойчивыми конструкциями. В случае чрезвычайных ситуаций или ДТП следует обращаться по номеру 112.
Актуальную информацию о ситуации на дорогах и работе транспорта можно узнать в официальном канале ведомства в MAX.
