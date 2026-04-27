Капремонт Коробовского ДК в Шатуре выполнили более чем на 65%
В селе Дмитровский Погост муниципального округа Шатура специалисты продолжают капитальный ремонт «Коробовского Дома культуры». Строительная готовность объекта превысила 65%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Ремонт идёт в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счёт бюджетных средств в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Сейчас на объекте фасадные работы вышли на 95% завершения.
Параллельно строители ведут внутреннюю отделку, монтируют инженерные сети, обустраивают входные группы и устанавливают вентиляционное оборудование на кровле. В работах участвуют 52 специалиста и две единицы техники.
В здании обновят кровлю, водосточную систему и все инженерные коммуникации. Также специалисты установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Помимо этого, преобразится фасад, все внутренние помещения и прилегающая территория. Для Дома культуры закупят новую мебель и оборудование.
Завершить все работы на объекте планируют в 2026 году.
