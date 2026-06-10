Стартует Всероссийский проект «Профессиональная команда Первых»
Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» проводит Всероссийский проект «Профессиональная команда Первых».
Программа направлена на разработку унифицированных методов воспитательной деятельности и повышение профессионального уровня специалистов, работающих с детьми и молодежью. В проекте могут принять участие педагоги и другие сотрудники образовательных, культурных, спортивных, молодежных, социальных и оздоровительных учреждений, курирующие первичные отделения Движения Первых. Также приглашаются наставники Движения Первых и совершеннолетние лица, выразившие желание присоединиться к их числу.
Для участников предусмотрена программа повышения квалификации длительностью 108 академических часов, охватывающая вопросы организации воспитательной работы и управления первичными отделениями. Заявки на участие принимаются до 30 октября 2026 года.
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