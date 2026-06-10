Выступления мастеров мотофристайла состоятся в Сергиевом Посаде и Балашихе

10 июня 2026, 13:15

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

12 и 13 июня жители и гости Подмосковья смогут посмотреть выступления команды мотофристайла FMX13. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Профессиональные спортсмены занимаются фристайл-мотокроссом и экстремальными мотошоу. Возглавляет команду самый титулованный райдер России, уроженец Коломны Алексей Колесников.



12 июня, в День России, выступление команды увидят жители Сергиева Посада. Шоу пройдёт на проспекте Красной Армии у дома №169, на площадке перед зданием администрации.



13 июня команда выступит в Балашихе. Адрес: Балашиха, ул. Парковая, д. 2, площадь у ледового дворца спорта им. Ю.Е. Ляпкина.

«Зрители увидят трюки на мотоциклах в воздухе – сальто назад, элемент «цунами», синхронные прыжки и многое другое. Гвоздём программы станет сальто на багги в исполнении основателя команды Колесникова. Этот трюк считается одним из самых сложных, его выполняют всего четыре человека в мире», – рассказали в министерстве.