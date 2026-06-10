В Подмосковье стартовали открытие летние тренировки проекта «Выбор сильных»
Открытые тренировки в парках и на стадионах начали проводить в Московской области в рамках проекта «Единой России» «Выбор сильных». Об этом сообщает пресс-служба партии.
В частности, в парке имени Льва Толстого в Химках провели занятие по спортивному ориентированию, в котором приняли участие около 200 человек. В Центральном парке Видного состоялась тренировка по самбо и показательные выступления, а в Лобне — открытый турнир по пляжному самбо.
«Партийный проект «Выбор сильных» объединяет федерации самбо, дзюдо и спортивной борьбы. Наша задача — через спорт воспитывать молодёжь, формировать уважение к истории нашей страны и героям», — сказал первый вице-президент Федерации самбо Московской области Александр Гавриленков.Он отметил, что в рамках проекта секции самбо открыли более чем в 50 школах Московской области. Кроме того, в программу входят тренировки, турниры и спортивные фестивали.