В Подмосковье стартовали открытие летние тренировки проекта «Выбор сильных»

10 июня 2026, 12:53

оригинал Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Открытые тренировки в парках и на стадионах начали проводить в Московской области в рамках проекта «Единой России» «Выбор сильных». Об этом сообщает пресс-служба партии.





В частности, в парке имени Льва Толстого в Химках провели занятие по спортивному ориентированию, в котором приняли участие около 200 человек. В Центральном парке Видного состоялась тренировка по самбо и показательные выступления, а в Лобне — открытый турнир по пляжному самбо.





«Партийный проект «Выбор сильных» объединяет федерации самбо, дзюдо и спортивной борьбы. Наша задача — через спорт воспитывать молодёжь, формировать уважение к истории нашей страны и героям», — сказал первый вице-президент Федерации самбо Московской области Александр Гавриленков.