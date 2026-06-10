В Подмосковье в онлайн-режим перевели 94% муниципальных и госуслуг
Московской области является одним из регионов-лидеров по цифровизации госуслуг. За последние пять лет в онлайн-режим перевели 94% из них, начиная с самых значимых и востребованных. Этот вопрос обсудили на форуме «Есть результат!», посвящённый итогам реализации Народной программы «Единой России», сообщает пресс-служба партии.
Как рассказал секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы» Игорь Брынцалов, региональным порталом госуслуг пользуются более 8,7 млн человек.
«Благодаря цифровизации нагрузка на МФЦ снизилась почти на 40%. В онлайн-режиме доступны ключевые меры поддержки — выплаты, путёвки, пособия, оформление участков для многодетных», — отметил Игорь Брынцалов.Цифровизация госуслуг — важная составляющая обеспечения жителей России социальной поддержкой. А эта сфера является ключевой для «Единой России», заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
«Единая Россия» следует принципу «государство — для человека»: он заложен в основу Народной программы. Для нас важно, чтобы каждый гражданин страны увидел себя в этом документе», — подчеркнул Дмитрий Медведев.В свою очередь вице-премьер правительства РФ Александр Новак отметил, что кабинет министров рассматривает «Единую Россию» как ключевого партнёра в реализации поставленных президентом задач.
«Вместе с «Единой Россией» мы обеспечили не просто стабильность, мы обеспечили рост. Все эти результаты — забота о людях, о семьях, о защитниках — и есть смысл национальных целей, которые поставил перед нами президент», — заявил Александр Новак.Народная программа партии формируется по наказам избирателей. Сейчас идёт приём предложений в программу на следующие пять лет. Жители Подмосковья внесли уже около 150 тысяч инициатив. Сбор наказов ведётся в муниципальных приёмных партии, по телефону 8-800-200-89-50 и через сайт естьрезультат.рф.