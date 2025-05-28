Стас Михайлов под прицелом ФНС

28 мая 2025, 14:30

Долг Стаса Михайлова по налогам превысил 800 тысяч рублей

Фото: iStock/blinow61

Знаменитый российский певец Стас Михайлов вновь попал в центр внимания, но на этот раз не благодаря своим музыкальным достижениям. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».