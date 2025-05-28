Стас Михайлов под прицелом ФНС
Знаменитый российский певец Стас Михайлов вновь попал в центр внимания, но на этот раз не благодаря своим музыкальным достижениям. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Как стало известно из источников, артист оказался на карандаше Федеральной налоговой службы (ФНС) из-за внушительного долга по налогам, который составляет 886 тысяч 624 рубля 92 копейки.
Эта сумма вызвала широкий резонанс среди поклонников и общественности. Ведь Стас Михайлов — не только популярный исполнитель, но и один из самых высокооплачиваемых артистов страны. Тем не менее, даже звезды шоу-бизнеса не застрахованы от финансовых неурядиц.
Ранее стало известно, что блогер Валерия Чекалина (известная как Лерчек) имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере свыше 28 млн рублей.
До этого известный психолог, блогер и телеведущий Марк Бартон (настоящая фамилия — Павелковский) погасил свой долг перед налоговой в размере 9 млн 40 тыс. руб.
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