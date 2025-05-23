У мужа Блиновской принудительно взыскивают 2 млн рублей долгов

Елена Блиновская с мужем Алексеем и детьми (Фото: Instagram* @elena_blinovskaya)
Федеральная налоговая служба инициировала принудительное взыскание с двух компаний супруга осужденной Елены Блиновской — Алексея Блиновского. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
ООО «Алмаз» Блиновского задолжало 1 млн 695 тыс рублей, а ООО «Подари мечту» — 300 тыс рублей. Согласно информации Telegram-канала, обе организации «провалили все сроки», поэтому ФНС инициировала принудительное взыскание долга через судебных приставов.
Уточняется, что на сегодняшний день счета бизнесов предпринимателя арестованы из-за уголовного дела против его жены, при этом недавно Савеловский суд продлил санкции.
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*Запрещен в РФ
Уточняется, что на сегодняшний день счета бизнесов предпринимателя арестованы из-за уголовного дела против его жены, при этом недавно Савеловский суд продлил санкции.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова