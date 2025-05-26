Компания Аниты Цой несёт убытки

Анита Цой (Фото: ВКонтакте, @anitatsoy_official_group)
Певица Анита Цой столкнулась с финансовыми трудностями. Её компания ООО «Фудстар», которая занимается производством готовых блюд, не платит налоги, общая сумма долга — 59 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».
К тому же, бизнес несёт убытки: отрицательная прибыль составляет уже 3,7 млн рублей, и нулевая выручка.
Ранее стало известно, что новый бренд «дядьГРИШ» на фоне слухов о нехватке денег на свадьбу зарегистрировал певец Григорий Лепс.
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Анастасия Чубина