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Суд арестовал активы у бывшего мэра Владивостока

Ленинский суд арестовал активы экс-мэра Владивостока Николаева по иску Генпрокуратуры
Фото: iStock/simpson33

Фото: iStock/simpson33

Ленинский районный суд Владивостока арестовал активы экс-мэра города Владимира Николаева в рамках иска Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморского края Елена Оленева.
Владимир Николаев занимал пост мэра Владивостока с 2004 по 2008 год.

Иск был подан заместителем генпрокурора на основании закона о контроле за доходами госслужащих. В списке ответчиков, помимо Николаева, значатся его сестра, депутат Госдумы Виктория Николаева, а также ряд физических лиц и компаний, включая ООО «Атлантикс», учредителем которой является экс-мэр.

«Учредителем ряда компаний в списке ответчиков является Раиса Николаева. В числе третьих лиц — Федеральное агентство по управлению государственным имуществом», — передает РИА Новости.
Суд принял обеспечительные меры, запретив распоряжение имуществом до окончательного решения. Предварительное заседание назначено на 25 июня.

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Учительница совратила четырех школьников на секс и обманом родила от одного из них
В США учительница совратила четырех школьников и обманом родила от одного из них
26 мая 2025, 04:35

Фото: iStock/S_Chum

В Калифорнии (США) бывшей учительнице Лауре Уайтхерст, которая родила от школьника, предъявлены новые обвинения по вопросу сексуальных отношений с несовершеннолетними. Об этом сообщает издание Mercury News.
Четвертый по счету ученик школы в Редлендсе подал иск, заявив, что Уайтхерст совратила его в 2007 году. Тогда подростку было 16 лет. Ранее трое других жертв также обвинили её в домогательствах и принуждении к интимным связям.

Один из пострадавших, совращенный отец ребенка, получил компенсацию в $6 млн после суда в 2014 году. Он рассказывал, что женщина принуждала его к сексу, уверяя, что бояться не стоит — она якобы не может забеременеть.

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По данным следствия, Уайтхерст приглашала школьников в кабинет, обсуждала с ними интимные темы, после чего вступала в сексуальные контакты как на территории школы, так и у себя дома.

После рождения ребенка Уайтхерст была приговорена к шести месяцам тюрьмы, однако новые иски вскрыли масштабы системных проблем в учреждении, где она работала.

Несмотря на многолетние жалобы и дискомфорт подростков, администрация учебного заведения игнорировала происходящее. Всего в школе зафиксировано около 50 жертв сексуального насилия со стороны педагогов, которые оставались безнаказанными более десяти лет.

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В Казани выпускники устроили массовую драку
В Казани полицейские проводят проверку из-за драки выпускников
25 мая 2025, 22:54

Фото: iStock/ Дина Орлова

Правоохранительные органы проведут проверку из-за массовой драки выпускников в центре Казани, сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на МВД по Татарстану.
«По факту потасовки между группой молодых людей в отделе полиции «Вишневский» Управления МВД России по Казани проводится проверка», —отметили сотрудники МВД.

Работники ведомства обратили внимание, что из-за происшествия никто не подавал заявлений в полицию. За медицинской помощью граждане тоже не обращались, отметили в МВД.

Напомним, 25 мая в Сети появились видео, на которых школьники дрались на улице Толстого в Казани. На подростках можно было заметить ленты выпускников. Что послужило причиной конфликта, не раскрывается.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске девушка обвинила парня в изнасиловании, а вскоре изменила показания, признавшись, что просто обиделась за неподаренный iPhone.

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#татарстан
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В Швейцарских Альпах обнаружили тела пяти туристов
25 мая 2025, 22:04

Фото: iStock/ Customdesigner

Трупы пятерых человек обнаружили у горы Римпфишхорн в Швейцарских Альпах. Об этом сообщалось на сайте полиции швейцарского кантона Вале.
Отмечалось, что 24 мая альпинисты нашли у подножия Римпфишхорна, где располагается маршрут из курортного города Церматт, лыжи. Потом скалолазы проделали путь до конца, не обнаружили хозяев лыж и сообщили об этом спасателям.

«Со спасательным службами связались альпинисты, заметившие брошенные лыжи на высоте около четырех тысяч метров под вершиной Римпфишхорна. Облет района и последующий поиск на земле привели к обнаружению пяти тел без признаков жизни на леднике Адлер», — уточнялось в сообщении правоохранителей.

Известно, что личности погибших еще не удалось идентифицировать, швейцарская прокуратура начала расследование происшествия.

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В Ульяновске девушка выдумала изнасилование из-за не подаренного смартфона
25 мая 2025, 20:17

Фото: iStock/BrianAJackson

В Ульяновске девушка обвинила парня в изнасиловании, а вскоре изменила показания, признавшись, что просто обиделась за неподаренный iPhone. Тем временем молодому человеку дали три года колонии, пишет Telegram-канал Baza.
18-летняя девушка в мае прошлого года познакомилась в интернете с 21-летним Динаром – студентом местного вуза из Таджикистана. После непродолжительного общения парень предложил девушке переспать с ним в обмен на дорогой смартфон. Она согласилась и встретилась с ним дважды, но заветный iPhone так и не получила. В итоге, обидевшись, девушка решила отомстить – написала на парня заявление в полицию, обвинив его в изнасиловании.

Уже в ходе суда над Динаром девушка опомнилась и заявила, что дала ложные показания. Она поменяла показания, подчеркнув, что написала заявление из-за депрессии и осознания, что парень просто воспользовался ею.

Однако было уже поздно – Динару назначили три года и один месяц лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

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«Нет семьи без урода»: грузинский певец осквернил российский флаг на концерте
Музыкант Татарашвили осудил грузинского певца за осквернение флага РФ
25 мая 2025, 18:45

Фото: iStock/rarrarorro

Грузинский музыкант Темур Татарашвили раскритиковал поступок своего соотечественника Эрекля Гецадзе, который накануне осквернил российский флаг во время выступления на фестивале Tbilisi Open Air. Его слова приводит РЕН ТВ.
«Большинство грузин того же мнения, как и я. Мы просто в шоке... Это низко очень. <…> У всех должна быть какая-то позиция. Кому-то нравится, кому-то не нравится правительство или страна. Но вот это поведение — это уже чересчур», — заявил Темур.
Он назвал певца «маленькой мошкой» и выразил надежду, что этот инцидент не повлияет на отношения между Москвой и Тбилиси.
«Нет семьи без урода, как говорят. И мы должны опять жить так, как жили раньше, любили друг друга, уважали», — добавил Татарашвили.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что правоохранители дадут правовую оценку действиям Эрекля Гецадзе.

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