Суд арестовал активы у бывшего мэра Владивостока

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Ленинский районный суд Владивостока арестовал активы экс-мэра города Владимира Николаева в рамках иска Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Приморского края Елена Оленева.
Владимир Николаев занимал пост мэра Владивостока с 2004 по 2008 год.
Иск был подан заместителем генпрокурора на основании закона о контроле за доходами госслужащих. В списке ответчиков, помимо Николаева, значатся его сестра, депутат Госдумы Виктория Николаева, а также ряд физических лиц и компаний, включая ООО «Атлантикс», учредителем которой является экс-мэр.
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Иск был подан заместителем генпрокурора на основании закона о контроле за доходами госслужащих. В списке ответчиков, помимо Николаева, значатся его сестра, депутат Госдумы Виктория Николаева, а также ряд физических лиц и компаний, включая ООО «Атлантикс», учредителем которой является экс-мэр.
«Учредителем ряда компаний в списке ответчиков является Раиса Николаева. В числе третьих лиц — Федеральное агентство по управлению государственным имуществом», — передает РИА Новости.Суд принял обеспечительные меры, запретив распоряжение имуществом до окончательного решения. Предварительное заседание назначено на 25 июня.
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Мария Моисеева