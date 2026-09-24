Землетрясение ощутили жители российского региона
У восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).
Подземные толчки произошли в этот четверг, 24 сентября, в 22:55 по местному времени (13:55 по московскому). Их магнитуда достигла 4,8 — такие землетрясения сейсмологи считают ощутимыми и способными вызвать незначительные повреждения инфраструктуры.
Эпицентр природного катаклизма располагался в 98 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского с населением около 187 тысяч человек. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине 40 километров. Сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали в Тихом океане у южных Курил в ночь на 24 сентября.
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