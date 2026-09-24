В российском аэропорту ищут кота, сбежавшего из переноски

24 сентября 2026, 18:56

В аэропорту Краснодара ищут сбежавшего из переноски кота Васю

Фото: iStock/Ekaterina Fedulyeva

В аэропорту Краснодара ищут кота по кличке Вася, который вырвался из переноски во время погрузки багажа и исчез. Об этом сообщают телеграм-каналы.