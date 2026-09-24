В российском аэропорту ищут кота, сбежавшего из переноски
В аэропорту Краснодара ищут кота по кличке Вася, который вырвался из переноски во время погрузки багажа и исчез. Об этом сообщают телеграм-каналы.
Инцидент произошел 23 сентября. Кот вместе с хозяевами должен был лететь рейсом Red Wings из Краснодара в Батуми. Во время погрузки багажа он выскочил из переноски и убежал. По словам очевидцев, перепуганное животное помчалось в сторону железной дороги и поселка Знаменский. Одна из сотрудниц аэропорта бросилась за ним, но быстро потеряла из виду.
О побеге хозяевам сообщили, когда они уже были на борту. Персонал предложил им выбор: покинуть рейс, однако тогда с самолета пришлось бы сойти всем пассажирам, либо лететь без питомца. Владельцы Васи выбрали второе, им пообещали продолжить поиски.
На следующий день сотрудники аэропорта связались с хозяйкой и запросили фотографию Васи. После этого на поиски направили работников воздушной гавани, но пока найти животное не удалось. Владельцам также дали номер горячей линии, где посоветовали составить акт на сайте.
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