Стая косаток застряла в дрейфующих льдинах у японского побережья

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Стая косаток оказалась в западне у дрейфующих льдин у побережья японского города Раусу, об этом сообщает NHK.
«Утром 6 февраля около 10 косаток были обнаружены в дрейфующих льдах у побережья города Раусу», — прокомментировали ситуацию на японском телеканале.
Отмечается, что животные попали в ловушку примерно в километре от берега. Подобраться к ним люди не могут из-за движения льда. Единственный возможный вариант — ждать, пока сломается лёд.
В СМИ отметили, что аналогичная ситуацию произошла в 2005 году. Тогда большинство попавших в плен косаток погибли.
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