Стенд Подмосковья представил разнообразную программу в День молодёжной политики

Фото: Дмитрий Белицкий
На международной выставке-форуме «Россия» прошел тематический день, который посвящен развитию молодежной политики в стране. Яркую и разнообразную программу подготовило Подмосковье.
Гости стенда Московской области на выставке-форуме «Россия» сегодня могли потренироваться с чемпионами, пообщаться с героем спецоперации и установить флаг на Рейхстаге. По словам заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина, Подмосковье постаралось подготовить интересную и познавательную программу для гостей выставки.
Стоит отметить, что сегодня все желающие приняли участие в проекте виртуальной реальности «Знаменосцы победы» от «Бессмертного полка России» и установить флаг на Рейхстаге, в полной мере прочувствовать события, которые происходили 80 лет назад.
Участник специальной военной операции на Украине также посетил стенд Московской области. Бывший сотрудник частной военной компании «Вагнер» рассказал о своих впечатлениях от увиденного и о жизни в окопах.
Гостей выставки также ожидала тренировка и общение со звездами спорта — с Кариной Черевань, Никитой Сазоновым и Иваном Шельменко. Стенд Подмосковья посетила и министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. Руководитель ведомства вместе с популярным блогером и певцом Владом Кобяковым приняла участие в различных активностях и пообщалась с молодыми людьми.
Подробнее о событиях дня на международной выставке-форуме «Россия» читайте в материалах «Радио 1».
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«В Подмосковье много талантливых ребят, и для нас важно создавать такие условия, чтобы они могли раскрывать потенциал и воплощать в жизнь свои идеи», — рассказал Духин.
Участник специальной военной операции на Украине также посетил стенд Московской области. Бывший сотрудник частной военной компании «Вагнер» рассказал о своих впечатлениях от увиденного и о жизни в окопах.
Гостей выставки также ожидала тренировка и общение со звездами спорта — с Кариной Черевань, Никитой Сазоновым и Иваном Шельменко. Стенд Подмосковья посетила и министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. Руководитель ведомства вместе с популярным блогером и певцом Владом Кобяковым приняла участие в различных активностях и пообщалась с молодыми людьми.
Подробнее о событиях дня на международной выставке-форуме «Россия» читайте в материалах «Радио 1».
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