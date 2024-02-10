Стенд Подмосковья представил разнообразную программу в День молодёжной политики

В тематический День молодёжной политики стенд Московской области на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ посетила чемпионка мира по самбо 2022 года уроженка Можайска Карина Черевань. Одним из тех, кто вместе с ней участвовал в коллективной зарядке, был молодой гандболист Иван Шельменко.