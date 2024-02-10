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Стенд Подмосковья представил разнообразную программу в День молодёжной политики

10 февраля 2024, 20:26
Фото: Дмитрий Белицкий

Фото: Дмитрий Белицкий

На международной выставке-форуме «Россия» прошел тематический день, который посвящен развитию молодежной политики в стране. Яркую и разнообразную программу подготовило Подмосковье.
Гости стенда Московской области на выставке-форуме «Россия» сегодня могли потренироваться с чемпионами, пообщаться с героем спецоперации и установить флаг на Рейхстаге. По словам заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина, Подмосковье постаралось подготовить интересную и познавательную программу для гостей выставки.

«В Подмосковье много талантливых ребят, и для нас важно создавать такие условия, чтобы они могли раскрывать потенциал и воплощать в жизнь свои идеи», — рассказал Духин.

Стоит отметить, что сегодня все желающие приняли участие в проекте виртуальной реальности «Знаменосцы победы» от «Бессмертного полка России» и установить флаг на Рейхстаге, в полной мере прочувствовать события, которые происходили 80 лет назад.

Участник специальной военной операции на Украине также посетил стенд Московской области. Бывший сотрудник частной военной компании «Вагнер» рассказал о своих впечатлениях от увиденного и о жизни в окопах.

Гостей выставки также ожидала тренировка и общение со звездами спорта — с Кариной Черевань, Никитой Сазоновым и Иваном Шельменко. Стенд Подмосковья посетила и министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. Руководитель ведомства вместе с популярным блогером и певцом Владом Кобяковым приняла участие в различных активностях и пообщалась с молодыми людьми.

Подробнее о событиях дня на международной выставке-форуме «Россия» читайте в материалах «Радио 1».

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«Бессмертный полк России» представил на стенде Подмосковья VR-игру «Знаменосцы Победы»
10 февраля 2024, 19:04

Фото: Дана Игумнова

Руководитель регионального штаба ООД «Бессмертный полк России» в Московской области, Член Общественной палаты Московской области Анисимов Валерий в интервью с корреспондентом «Радио 1» рассказал о проекте, который представлен на стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия», «Знаменосцы победы».
По словам Анисимова, сегодня на стенде Московской области представлен не просто проект, а концепция работы. Он отметил, что в Подмосковье уже несколько лет практикуется современная и интересная подача истории для подрастающего поколения.

Анисимов подчеркнул, что на протяжении долгого времени люди знали лишь о нескольких знаменосцах, однако знаменосцев Рейхстага насчитывалось более 50 человек. Программа «Знаменосцы победы» дает возможность напрямую погрузиться в историю знаменных групп, которые штурмовали Рейхстаг.

«Отдельная гордость для всех нас — это уроженцы Подмосковья лейтенант Семен Сорокин и капитан Владимир Марков. Они одни из самых первых в мире водрузили знамена. Данная информация была проработана совместно с историками», — поделился руководитель штаба.
Анисимов рассказал о том, как работает представленный образовательный проект — VR-очки, очки дополненной реальности. С помощью шлема с VR-очками человек перемещается во времени на 80 лет назад. Ему дается возможность полностью погрузиться в атмосферу тех событий, увидеть и почувствовать реальную обстановку.

Пользователь проходит по тому же пути, что и наши героические предки, и пытается водрузить знамя. После того, как это произойдет, он может посмотреть, как выглядели окрестности.

«Аналогичной программы в мире не существует. «Бессмертный полк России» с помощью данного проекта рассказывает ту историю, которая происходила. В настоящее время особенно важно изучать реальные события без переписанных источников», — добавил Анисимов.

Руководитель штаба также рассказал про еще один проект — «Рубеж победы». Это бесплатное мобильное приложение, с помощью которого можно принять участие в квестах по территории Подмосковья. Приложение помогает узнавать историю тех мест и того, что происходило. Такие проекты, по мнению Анисимова, являются абсолютно правильными для молодежи.

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#бессмертный полк
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Подмосковье и «Городские реновации» подписали договор о сотрудничестве
На выставке «Россия» Подмосковье и «Городские реновации» стали партнёрами
10 февраля 2024, 19:01

Фото: Дмитрий Белицкий/regions.ru

Сегодня, 10 февраля, на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ проходил тематический «Форум национальных достижений: молодежная политика». Для гостей стенда Подмосковья была подготовлена насыщенная программа, в том числе встречи с интересными спикерами.
Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что регион является очень комфортным для проживания молодых людей, их социального и личностного роста, создания семей. Благодаря помощи президента РФ Владимира Путина и работе правительства области, в Подмосковье строится и реконструируется много школ, детских садов, объектов социальной и культурной сферы. Есть забота как о занятости, так и об отдыхе молодёжи, подчеркнула министр.

Фото: Дмитрий Белицкий/regions.ru

«Молодые жители Московской области могут обретать себя и развиваться в самых разных направлениях, будь то наука, IT-технологии, медицина, образование или спорт», — сказала Екатерина Швелидзе.

В рамках тематического Дня молодёжной политики на выставке «Россия» было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Подмосковья и Общероссийской общественной организацией по вовлечению молодёжи в развитие территорий «Городские реновации». Министр отметила важность этого шага, так как именно в этом году областные власти решили сделать упор на работу со студентами, молодыми учёными, а также ребятами, которые хотят профессионально заниматься развитием городских пространств и общественных территорий.

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#подмосковье
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#министр
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Стенд Подмосковья на выставке «Россия» посетил известный блогер и певец Кобяков
Блогер Кобяков поделился впечатлениями о современной подмосковной молодёжи
10 февраля 2024, 17:16

Фото: «Радио 1»/Дана Игумнова

На прошлой неделе выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетил шестимиллионный гость. В числе нескольких первых тысяч седьмого миллиона посетителей был известный белорусский блогер и певец Владислав (Влад) Кобяков.
Своими впечатлениями от выставки и от стенда Московской области в День молодёжной политики он поделился с корреспондентом «Радио 1». Знаменитый владелец YouTube-канала «Головной рис» рассказал, что был приятно удивлён количеству молодых людей подростков, посещающих это масштабное мероприятие. Он отметил высокое качество организации выставки и великолепный подмосковный стенд, который, по его словам, после первого визита захочется посетить ещё не раз.

Фото: «Радио 1»/Дана Игумнова

Блогер и исполнитель также подчеркнул, что, участвуя в викторинах и общаясь с людьми, он понял, что современная молодёжь России в целом и Подмосковья в частности далеко не так погружена в гаджеты и компьютеры, как принято считать. Ребята не залипают в интернете после школы, а активно интересуются тем, что происходит вокруг них, в их городе, посёлке, дворе, сказал Влад.

Фото: «Радио 1»/Дана Игумнова

В качестве примера Кобяков привёл акцию «Доброе дело», которую он с единомышленниками запустил в гимназии имени Примакова в Одинцовском городском округе Московской области. Отвечая на вопрос региональной викторины, Влад (инициатор проекта!) ответил, что в настоящее время в рамках акции отправлено 110 фур с гуманитарной помощью. Оказалось, что их уже 134! Это означает, что молодёжь активно участвует в общественной жизни, а не посвящает всё своё время виртуальному миру, заключил блогер.

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#россия
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#youtube
#выставки
#акции
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Бывший «вагнеровец» посетил стенд Подмосковья на выставке «Россия»
Участник СВО рассказал о впечатлениях от стенда Подмосковья на выставке «Россия»
10 февраля 2024, 15:04

Фото: Дарья Игумнова/«Радио 1»

Участник специальной военной операции на Украине посетил стенд Московской области на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ. Бывший сотрудник частной военной компании «Вагнер» рассказал о своих впечатлениях от увиденного и совсем немного о жизни в окопах.
Боец по имени Василий сообщил корреспонденту «Радио 1», что сейчас, после выполнения боевой задачи, он находится в отпуске. Располагая свободным временем, он не упустил случая посетить такое масштабное мероприятие, как выставка «Россия».

Обладатель медалей за Артёмовск (Бахмут), Соледар и государственной награды «За отвагу», рассказал, что на подмосковном стенде ему понравилось абсолютно всё, начиная от погружения в реальность при открывании «Двери в Подмосковье» и виртуальной игры «Знаменосцы Победы» посвящённой водружению Красного знамени над рейхстагом, до мастер-классов и викторин.

«То, как здесь всё выстроено, — это настоящий тренажёр для воспитания подлинного патриотизма в молодёжи», — сказал 25-летний доброволец Василий.


Фото: Дарья Игумнова/«Радио 1»

Сам он наверняка чувствует себя старше. Солдат не стал скрывать, что, кроме чувства Родины, отправиться на СВО заставило его также желание заработать. Ведь он из многодетной семьи, надо было помогать матери и двум сёстрам.

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Как и все воевавшие, бывший «вагнеровец» не слишком охотно рассказывал о своём пребывании «за ленточкой». Вкратце его слова можно свести к одному: когда не стреляют — нормально, при обстрелах — хуже и опаснее. Всем, кто служит, воюет или собирается на передовую, Василий рекомендовал во что бы то ни стало сохранять холодную голову, подчеркнув, что в бою это жизненно важно.

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Гандболист Шельменко посетил стенд Подмосковья на выставке «Россия»
#подмосковье
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Чемпионка мира по самбо Черевань посетила стенд Подмосковья на выставке-форуме «Россия»
10 февраля 2024, 14:40

Фото: Дмитрий Белицкий

Заслуженный мастер спорта, чемпионка мира по самбо, жительница Можайска Карина Черевань вместе с чемпионами России по водному полу и гандболу Никитой Сазоновым и Иваном Шельменко провела зарядку и пообщалась с молодёжью по вопросам развития спорта в Подмосковье.
В беседе с корреспондентом «Радио 1» Карина Черевань отметила, что для нее большая честь принимать участие в данном мероприятии, ведь это отличный пример для подрастающего поколения. Спортсменка подчеркнула, что она испытывает исключительно положительные эмоции не только от мероприятия, но и от общения с молодежью.

«Я нахожусь в абсолютном восторге от современной молодежи. Ребята очень умные и понимающие. Поскольку я также работаю тренером, я вижу, что уже в 11 лет наши дети умеют ставить цель в жизни. С каждым годом они становятся все более собранными и целеустремленными. Они — будущее нашей страны», — рассказала Черевань.

Чемпионка мира по самбо заявила, что спорт всегда был и будет популярен среди всех возрастных групп населения. По словам Черевань, спорт объединяет людей.

Она добавила, что сейчас у молодежи различные виды спортивных активностей набирают популярность, в особенности самбо. Черевань сообщила, что лично участвует в развитии данного вида спорта. Она также выразила желание, чтобы самбо стало спортивным лицом России.

«Я люблю свою область и очень хочу, чтобы в ней все также было хорошо», — поделилась спортсменка в беседе с «Радио 1».

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#спорт
#россия
#дети
#будущее
#самбо
#эмоции
#вднх
#подмосковье
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Столтенберг призвал НАТО готовиться к конфронтации с Москвой на десятилетия
Столтенберг: Европа должна нарастить производство оружия
10 февраля 2024, 14:15

Фото: РИА Новости/прресс-служба МИД Турции/Максим Дурнев

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейским странам надлежит многократно увеличить производство вооружений. По его мнению, это необходимо для эффективного противостояния Москве, конфликт с которой может затянуться на десятилетия.
Чиновник, впрочем, оговорился, что Североатлантический альянс отнюдь не стремится к войне с Россией, передаёт издание Welt am Sonntag. Однако вооружаться необходимо, так как конфликт всегда возможен, а если он начнётся, то затянется на десятилетия. Создаётся устойчивое впечатление, что глава НАТО активно лоббирует европейский военно-промышленный комплекс.

Конечно, Столтенберг не обошёл своим вниманием Украину. Он назвал накачивание киевского режима деньгами и оружием «лучшей защитой», равно как и наращивание военного потенциала альянса, по его мнению, является кратчайшим путём к миру. Такое противоречие в словах руководителя блока становится вполне объяснимым, если учесть то, сколько раз он в своём интервью употребил слово «контракт», имея ввиду компании, производящие вооружения.

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#конфликт
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#украина
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Гандболист Шельменко посетил стенд Подмосковья на выставке «Россия»
Стенд Подмосковья на выставке «Россия» посетили известные спортсмены
10 февраля 2024, 13:00

Фото: Дмитрий Белицкий/regions.ru

В тематический День молодёжной политики стенд Московской области на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ посетила чемпионка мира по самбо 2022 года уроженка Можайска Карина Черевань. Одним из тех, кто вместе с ней участвовал в коллективной зарядке, был молодой гандболист Иван Шельменко.

Фото: Дмитрий Белицкий/regions.ru

Член молодёжной сборной России по гандболу рассказал, что вместе с семьёй переехал в Московскую область из Запорожья в 2009 году. Сейчас игрок выступает за клуб «Чеховские медведи» и мечтает дорасти до главной команды страны. Кроме тренировок и игр, которые, понятно, занимают львиную долю времени молодого человека, Иван всерьёз занимается изучением английского языка.

Гандболист также поделился своим мнением о роли спорта в жизни молодёжи. Он считает, что сейчас, как и во все времена, спорт являлся основным вектором приложения сил и энергии молодых людей. Шельменко уверен, что так и должно быть. Участник «Форума национальных достижений: молодежная политика» отметил усилия государства в популяризации и развития детского и молодёжного спорта, отметив, впрочем, что тут есть куда расти и дополнительная поддержка не будет лишней.

Фото: Дмитрий Белицкий/regions.ru

Около стенда Подмосковья Иван успел пообщаться с детьми и подростками и увидел, что их интересуют не только современные гаджеты, но и физкультура и спорт. Любой мальчишка (а если вспоминать Карину Черевань, то и девчонка) мечтает быть сильным, ловким и красивым. Спортивные занятия как нельзя лучше способствуют этому.

Сам стенд молодому спортсмену очень понравился. Дверь в Подмосковье открывает обширный мир, сказал Иван. В регионе много интересных мест, в которых всегда есть на что посмотреть. а сам он после разговора с прессой отправился на велосипеде в путешествие с дополненной реальностью. Гандболист считает, что всегда можно увидеть то, о чём не знал раньше или же взглянуть на знакомые места по-новому.

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#подмосковье
#спорт
#чеховские физкультура
#гаджеты
#гандбол
#выставка
#россия
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В ЦРУ разгорелся секс-скандал
NBC: ЦРУ уволила сотрудницу, пожаловавшуюся на домогательства со стороны коллеги
10 февраля 2024, 06:16

Фото: iStock/pedrosala

Сотрудница Центрального разведывательного управления США была уволена после жалобы на сексуальные домогательства со стороны собственного коллеги, сообщает 10 февраля американский телеканал NBC.
«ЦРУ уволило сотрудницу, которая сообщила, что подверглась сексуальным домогательствам коллеги <…> и которая обвинила ЦРУ в попытке отговорить её от подачи заявления о возбуждении уголовного дела», — сообщил телеканал.

Адвокат женщины считает увольнение незаконной попыткой отомстить за ущерб репутации разведуправления. При этом само ЦРУ отвергает все обвинения. По их версии, сотрудница лишилась рабочего места за провал подготовки агентов под прикрытием.

Ранее экс-инженер-программист ЦРУ и информатор портала Wikileaks Джошуа Шульте получил 40 лет тюрьмы за шпионаж, компьютерный взлом, неуважение к суду и детскую порнографию. Он был признан виновным в передаче секретных материалов агентству WikiLeaks после так называемой «утечки из Убежища 7». В результате Шульте получил тысячи изображений и видеозаписей сексуального насилия над детьми, которые позже найдут при обыске в его квартире.

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#секс
#сша
#увольнение
#скандал
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Российские ученые создали уникальные бронежилеты для ВС РФ
Глава РАН Красников рассказал об уникальных бронежилетах, созданных учёными
10 февраля 2024, 05:02

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Российские ученые разработали материалы для производства бронежилетов с уникальными защитными свойствами. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал президент Российской академии наук Геннадий Красников.
«Используя последние достижения в области науки о материалах, ученые сделали новые материалы, которые имеют минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите. Это впечатляющий успех», — подчеркнул Красников.

Он пояснил, что защитная экипировка бойца СВО должна эффективно защищать от пуль и осколков, но не быть слишком тяжелой.

Ранее стало известно, что Ростех осваивает выпуск керамических бронеплиток из спеченного карбида кремния (SSiC) для панелей, которые применяют при производстве бронежилетов. Эти бронеплитки имеют высокий класс защиты и делают бронежилеты более прочными, легкими и дешевыми, благодаря чему они весьма востребованы у производителей военной экипировки.

В декабре концерн «Калашников» начал поставлять в войска Вооруженных сил РФ новые комплекты боевого снаряжения «Стрелок». Такая амуниция будет являться комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки российских солдат. Комплект снаряжения включает в себя бронежилет «Корсет плюс», обладающий классом защиты «Бр5» и снабженный системой распределения веса, модули дополнительной защиты, набор патронных подсумков, рюкзак объёмом 30 литров и транспортировочную сумку, передает пресс-служба концерна.

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