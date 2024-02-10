«Бессмертный полк России» представил на стенде Подмосковья VR-игру «Знаменосцы Победы»

Фото: Дана Игумнова
Руководитель регионального штаба ООД «Бессмертный полк России» в Московской области, Член Общественной палаты Московской области Анисимов Валерий в интервью с корреспондентом «Радио 1» рассказал о проекте, который представлен на стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия», «Знаменосцы победы».
По словам Анисимова, сегодня на стенде Московской области представлен не просто проект, а концепция работы. Он отметил, что в Подмосковье уже несколько лет практикуется современная и интересная подача истории для подрастающего поколения.
Анисимов подчеркнул, что на протяжении долгого времени люди знали лишь о нескольких знаменосцах, однако знаменосцев Рейхстага насчитывалось более 50 человек. Программа «Знаменосцы победы» дает возможность напрямую погрузиться в историю знаменных групп, которые штурмовали Рейхстаг.
Пользователь проходит по тому же пути, что и наши героические предки, и пытается водрузить знамя. После того, как это произойдет, он может посмотреть, как выглядели окрестности.
Руководитель штаба также рассказал про еще один проект — «Рубеж победы». Это бесплатное мобильное приложение, с помощью которого можно принять участие в квестах по территории Подмосковья. Приложение помогает узнавать историю тех мест и того, что происходило. Такие проекты, по мнению Анисимова, являются абсолютно правильными для молодежи.
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Анисимов подчеркнул, что на протяжении долгого времени люди знали лишь о нескольких знаменосцах, однако знаменосцев Рейхстага насчитывалось более 50 человек. Программа «Знаменосцы победы» дает возможность напрямую погрузиться в историю знаменных групп, которые штурмовали Рейхстаг.
«Отдельная гордость для всех нас — это уроженцы Подмосковья лейтенант Семен Сорокин и капитан Владимир Марков. Они одни из самых первых в мире водрузили знамена. Данная информация была проработана совместно с историками», — поделился руководитель штаба.Анисимов рассказал о том, как работает представленный образовательный проект — VR-очки, очки дополненной реальности. С помощью шлема с VR-очками человек перемещается во времени на 80 лет назад. Ему дается возможность полностью погрузиться в атмосферу тех событий, увидеть и почувствовать реальную обстановку.
Пользователь проходит по тому же пути, что и наши героические предки, и пытается водрузить знамя. После того, как это произойдет, он может посмотреть, как выглядели окрестности.
«Аналогичной программы в мире не существует. «Бессмертный полк России» с помощью данного проекта рассказывает ту историю, которая происходила. В настоящее время особенно важно изучать реальные события без переписанных источников», — добавил Анисимов.
Руководитель штаба также рассказал про еще один проект — «Рубеж победы». Это бесплатное мобильное приложение, с помощью которого можно принять участие в квестах по территории Подмосковья. Приложение помогает узнавать историю тех мест и того, что происходило. Такие проекты, по мнению Анисимова, являются абсолютно правильными для молодежи.
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Екатерина Коршунова