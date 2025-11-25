В Новосибирске начали имплантировать протез аорты отечественной разработки

25 ноября 2025, 16:28

Фото: iStock/Gumpanat

В новосибирском Центре Мешалкина в октябре успешно провели первую в мире имплантацию новой модификации гибридного протеза аорты, оснащённого боковым бра́ншем.





По данным Om1 Новосибирск, устройство разработали специалисты научно-исследовательского отдела под руководством доктора медицинских наук Дмитрия Сироты. Оно позволяет одновременно протезировать дугу и нисходящий отдел аорты, а также левую подключичную артерию. Ранее почти в половине случаев пациентам приходилось делать вторую операцию для восстановления этого сосуда.



Первый такой протез установили 61-летнему жителю Новосибирска, который поступил в больницу в шоковом состоянии с острым расслоением аорты. Ему заменили поражённый участок аорты и подключичную артерию. В ноябре мужчину выписали в удовлетворительном состоянии, а обследование подтвердило, что протез работает штатно.





«Мы будем продолжать использовать протезы разных производителей, имеющие различные особенности, но для части пациентов совершенно точно будем применять свой протез, в котором уверены», — рассказал Сирота.