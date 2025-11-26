В Новосибирске Владимира Зеленского приговорили к девяти годам колонии за взятку
Новосибирский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего Владимира Зеленского в получении взятки с гражданского лица за возможность проведения работ на территории военного городка. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.
По данным Om1 Новосибирск, Зеленский предложил гражданину демонтировать одно из зданий с использованием соответствующей техники и последующим вывозом мусора в обмен на 1,5 миллиона рублей. При этом 500 тысяч рублей нужно было передать до начала работ, а остальное — после.
«После получения первой части взятки Зеленский был задержан сотрудниками ФСБ России, а денежные средства были изъяты», — отметили в суде.
Зеленского приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 1,5 миллиона рублей и лишили воинского звания.