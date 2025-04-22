В больнице Таиланда умер российский турист

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В больнице Бангкока умер бывший полковник МВД Тюменской области Григорий Шаров, впавший в кому во время отдыха в Таиланде. На шестой день у него случился инсульт, потом отёк мозга, затем его перевели на ИВЛ, пишет телеграм-канал Mash.
Шаров приехал вместе с женой в Паттайю. Ему стало плохо ещё в первый день отдыха. Мужчину перевезли в новый госпиталь Vejthani Hospital Bangkok, где врачи должны были стабилизировать его состояние для транспортировки в Россию, но Григорию стало хуже.
В ближайшее время тело россиянина доставят в Тюмень.
Ранее стало известно, что фотограф из Екатеринбурга 33-летняя Дарья поехала отдыхать в Таиланд вместе с друзьями. Во вторник, 15 апреля, у неё началось заражение крови, после чего она впала в кому.
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В ближайшее время тело россиянина доставят в Тюмень.
Ранее стало известно, что фотограф из Екатеринбурга 33-летняя Дарья поехала отдыхать в Таиланд вместе с друзьями. Во вторник, 15 апреля, у неё началось заражение крови, после чего она впала в кому.
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Анастасия Чубина