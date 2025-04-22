В больнице Таиланда умер российский турист

В больнице Бангкока умер бывший полковник МВД Тюменской области Григорий Шаров, впавший в кому во время отдыха в Таиланде. На шестой день у него случился инсульт, потом отёк мозга, затем его перевели на ИВЛ, пишет телеграм-канал Mash.