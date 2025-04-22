Михаил Ефремов боится выходить на улицу после УДО

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Актер Михаил Ефремов, вернувшийся в Москву после условно-досрочного освобождения, испытывает страх перед выходом на улицу. В интервью «aif.ru» правозащитник Иван Мельников объяснил, что такое затворничество — распространенное явление среди людей, вышедших из заключения.
После освобождения Ефремова его семье пришлось нанять охрану для защиты от настойчивых журналистов. Теперь артист предпочитает оставаться дома, опасаясь внимания репортеров. Мельников отметил, что многие освободившиеся часто закрываются в себе и избегают выхода на улицу, особенно в начале после освобождения.
Напомним, что в 2020 году Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погиб человек. Он был осужден на семь с половиной лет лишения свободы и объявил о завершении карьеры. В 2024 году ему было предоставлено право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое суд удовлетворил 24 марта 2025 года. 9 апреля актер вышел на свободу.
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Напомним, что в 2020 году Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погиб человек. Он был осужден на семь с половиной лет лишения свободы и объявил о завершении карьеры. В 2024 году ему было предоставлено право подать ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое суд удовлетворил 24 марта 2025 года. 9 апреля актер вышел на свободу.
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Дарья Осипова