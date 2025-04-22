В Москве за мошенничество арестован высокопоставленный генерал Варенцов

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В Москве арестован глава департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал Варенцов по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.
«В рамках уголовного дела в отношении Николая Чепкасова задержан Варенцов, с ним в настоящее время ведутся следственные действия, по результатам которых будет принято решение об избрании генералу Росгвардии меры пресечения», — рассказали агентству в правоохранительных органах.
Причиной ареста является возбужденное дело о крупном мошенничестве. Ранее по нему арестовали начальник главного центра информационных технологий Росгвардии Николай Чепкасов. Обоим фигурантам грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
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