«Стыдный» вид рака разрушил семью женщины из Британии
Эрин Салливан-Вагнер из Великобритании заболела редкой формой рака, которая изменила ее жизнь. Женщина призналась, что в течение многих лет скрывала диагноз, считая его «позорным», и даже пережила развод из-за последствий лечения.
Как пишет Daily Mail, первые симптомы у 66-летней британки появились 20 лет назад. Тогда она заметила кровь на туалетной бумаге. Первоначально не придав этому значения, женщина обратилась к врачу только после усиления кровотечения. Врачи диагностировали у нее рак анального канала — заболевание, которое, по словам хирурга-проктолога, чаще встречается у гомосексуальных* мужчин.
Салливан призналась, что после услышанного испытала шок и стыд — она замкнулась в себе, не могла говорить о болезни с близкими и чувствовала себя одинокой даже в медицинской системе. Несмотря на успешное лечение, которое включало лучевую терапию, побочные эффекты оказались разрушительными: облучение повредило ткани влагалища, и интимная жизнь с мужем стала невозможной. Это привело к разводу.
Спустя несколько лет супруги смогли восстановить отношения, а Эрин переосмыслила свой путь. Она основала организацию, помогающую онкопациентам справляться с последствиями лечения.
