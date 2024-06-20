Стихия, подобная московской, обойдет Санкт-Петербург стороной

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Ненастная погода, которая в четверг разбушевалась в Москве, обойдет Санкт-Петербург стороной. Об этом рассказал руководитель петербургского гидрометцентра Александр Колесов.
«Завтра мы еще ждем отдельные кратковременные дожди. Но и они город могут обойти стороной, а зацепить только западную часть Ленобласти. На выходных нас ждут сухие спокойные дни», — заявил Колесов в беседе с «Петербургским дневником».
В четверг, 20 июня, в Подмосковье в результате непогоды в 23 городских округах Подмосковья упало около 200 деревьев, повреждено 26 автомобилей в 10 городских округах. В городском округе Сергиев Посад из-за падения дерева пострадала женщина, погибших нет. При этом сильный ветер обрушил дерево на прохожего недалеко от парка «Дубки» на севере Москвы, мужчина скончался на месте.
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