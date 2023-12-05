Стилист Герман назвала тренды зимы 2024 года

Фото: IStock/AnnaStills
В моду возвращаются джинсы с низкой посадкой, кружево и трикотаж. Как правильно сочетать это между собой и не прогадать с трендом, в эфире «Радио 1» рассказала стилист Марина Герман.
В этом сезоне трикотажные вещи особенно популярны, отмечает эксперт в сфере моды. Особой популярностью пользуются тёплые платья плотной вязки.
Также в магазины возвращаются джинсы скини с низкой посадкой. Но носить их нужно аккуратно, чтобы не провалиться в прошлое. По словам стилиста, в этом сезоне лучше выбирать тёмные скини, которые можно будет сочетать с объёмным верхом и правильной обувью.
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«Если у нас платье-свитер плотной вязки, это может быть и мини модель. А если мы хотим длинное платье, то это может быть платье-водолазка, которую мы можем сочетать с оверсайз жакетом, так как многослойность у нас по-прежнему актуальна», — отметила Марина Герман.
«У нас также актуальны багги – это широкие джинсы на низкой посадке. Но они не для всех. Их можно сочетать с обувью на каблуке и обтягивающим верхом, чтобы не казаться тумбочкой, так как они действительно прибавляют объём. Также можно смело надевать прямые брюки», — добавила собеседница.Стилист также призвала выбирать только актуальные модели, опираться на ассортимент в магазинах. Она напомнила, что не все вещи из прошлого подойдут под сегодняшний стиль.
«Я бы убрала гипюровые платья с трикотажными вставками и рукавами три четверти. Я бы убрала прилегающие короткие пуховики с поперечной стежкой, но использовала бы их как первый слой объёмного образа и убрала бы пуховики с меховой опушкой по периметру капюшона, а также с ремнём на талии», — добавила Марина Герман.Читайте также:
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Екатерина Шмакова