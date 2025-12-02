Хинштейн указал Путину на одну особенность Колобка
Хинштейн указал Путину на курские корни Колобка
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил президенту РФ Владимиру Путину о курских корнях персонажа русских сказок Колобка. Запись их беседы есть на сайте Кремля.
В ходе разговора чиновник рассказал о реновации детского парка в центре Курска, который вернул свое историческое название «Парк пионеров» и получил новую скульптуру Колобка.
«Почему Колобка? Потому что впервые с Колобком, с другими замечательными русскими сказками читающую Россию познакомила курянка Екатерина Алексеевна Авдеева, еще в 1844 году она опубликовала книгу «Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою», — отметил Хинштейн.
Ранее Хинштейн назвал объем оказываемой Курской области поддержки беспрецедентным. Глава региона подчеркнул, что вмешательство государства помогло решить многие проблемные вопросы.