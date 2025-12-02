Хинштейн указал Путину на одну особенность Колобка

02 декабря 2025, 14:48

Хинштейн указал Путину на курские корни Колобка

Фото: istockphoto/Kalichka

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил президенту РФ Владимиру Путину о курских корнях персонажа русских сказок Колобка. Запись их беседы есть на сайте Кремля.





В ходе разговора чиновник рассказал о реновации детского парка в центре Курска, который вернул свое историческое название «Парк пионеров» и получил новую скульптуру Колобка.





«Почему Колобка? Потому что впервые с Колобком, с другими замечательными русскими сказками читающую Россию познакомила курянка Екатерина Алексеевна Авдеева, еще в 1844 году она опубликовала книгу «Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою», — отметил Хинштейн.

