Достижения.рф

Хинштейн указал Путину на одну особенность Колобка

Хинштейн указал Путину на курские корни Колобка
Фото: istockphoto/Kalichka

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил президенту РФ Владимиру Путину о курских корнях персонажа русских сказок Колобка. Запись их беседы есть на сайте Кремля.



В ходе разговора чиновник рассказал о реновации детского парка в центре Курска, который вернул свое историческое название «Парк пионеров» и получил новую скульптуру Колобка.

«Почему Колобка? Потому что впервые с Колобком, с другими замечательными русскими сказками читающую Россию познакомила курянка Екатерина Алексеевна Авдеева, еще в 1844 году она опубликовала книгу «Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою», — отметил Хинштейн.

Ранее Хинштейн назвал объем оказываемой Курской области поддержки беспрецедентным. Глава региона подчеркнул, ​что вмешательство ​государства помогло решить многие проблемные вопросы.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0