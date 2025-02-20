Стилист назвала главные правила при покупке одежды онлайн

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В среднем россияне совершают около шести интернет-покупок в месяц, тратя при этом порядка 14 700 рублей. Онлайн-покупки уже стали для россиян нормой, а не исключением. Однако товар не всегда совпадает с тем, что предлагалось на страницах браузеров.
Стилист Марина Герман в беседе с «Радио 1» рассказала, как выбирать одежду в онлайн-магазинах, чтобы не разочароваться.
По ее словам, также стоит почитать отзывы об изделии, однако необходимо помнить, что все люди разные, поэтому мнения могут сильно различаться.
Он подчеркнула, что необходимо выбирать по составу, чтобы вещь через пару дней не испортилась.
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«Во-первых, нужно понять, что тебе в принципе подходит. То есть смотреть обзоры, подборки. Нужно поработать над своим стилем, чтобы он совпадал с фигурой, с цветом, который вам идет. Во-вторых, нужно посмотреть на параметры модели: длину, ткань. Они там всегда указаны», — пояснила эксперт.
По ее словам, также стоит почитать отзывы об изделии, однако необходимо помнить, что все люди разные, поэтому мнения могут сильно различаться.
«Можно доверять живым фотографиям. Когда люди фотографируются в этой одежде. Там можно много всего понять и сделать вывод. Можно, если сомневаетесь в размере, брать два сразу», — сказала стилист.
Он подчеркнула, что необходимо выбирать по составу, чтобы вещь через пару дней не испортилась.
«Например, если это пальто, то хотя бы 50% шерсти в нем должно быть», — обратила внимание Герман.
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Анастасия Панченко