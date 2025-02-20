Стилист назвала главные правила при покупке одежды онлайн

Некоторые жители многоквартирных домов жалуются на своих соседей: «Их собака постоянно лает!». Бесконтрольный лай может быть раздражающей привычкой питомца, которая доставляет дискомфорт не только хозяину, но и окружающим людям. Но собаки не делают это назло, у этого поведения есть причины, которые не всегда могут быть понятны человеку.