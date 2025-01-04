Стилист назвала модные женские стрижки и укладки 2025: на средние, длинные и короткие волосы

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2025 год принес с собой новые тренды не только одежде, но и в бьюти-сфере. Какие прически и укладки будут на пике популярности в новом году?
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» сообщила, что в моде 2025 года на прически и укладки плавные линии.
Она подчеркнула, что ретро-волны добавляют девушкам воздушности, однако могут принести и лишний объем — зависит от формы лица.
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«Это прослеживается как в классических стрижках, например, в привычных и любимых каскадах или и в бунтарских стрижках — с рваными краями. Одно из пиковых направлений укладок — ретро-волны. Эта укладка представляет собой мягкие локоны, которые идеально смотрятся на каре», — сообщила эксперт.
Она подчеркнула, что ретро-волны добавляют девушкам воздушности, однако могут принести и лишний объем — зависит от формы лица.
«Также отмечу среди укладок привычное спокойное каре. Кстати, прямое, заменяется на кудрявое. Еще на пике популярности укладка «Гладкий Боб» — создается с помощью специальных укладочных средств, позволяющих выпрямить волосы и убрать лишний объём», — поделилась стилист.
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Анастасия Бондарева