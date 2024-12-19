«Возглавляли антирейтинги»: Стилист назвала самые трендовые сумки на 2025 год

«На вид щенку не больше двух месяцев. По всей видимости, кто-то намеренно засунул малыша в мешок и положил в мусорный бак. Всё содержимое бака мусоровоз привёз в КПО. По счастью, сотрудники комплекса по переработке отходов заметили, что в одном из пакетов что-то шевелится», — говорится в сообщении.

