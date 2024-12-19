«Возглавляли антирейтинги»: Стилист назвала самые трендовые сумки на 2025 год

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2024 год подходит к концу, а это значит, что впереди новые тренды. Но правда ли, что новое — это хорошо забытое старое?
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала, что в 2025 году вернется мода на устаревшие образы сумок.
По ее словам, в моде будут пайетки, металлизированные вставки и фактура, а также яркие декоративные элементы.
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«К нам вновь вернутся те модели, которые еще недавно возглавляли антирейтинги. Если обобщить, то ультрамодными в грядущем году станут насыщенные цвета: красный, зеленый или классический шоколадный. Еще, конечно же, блестящие фактуры, которые можно использовать не только на новый год, но и после», — поделилась она.
По ее словам, в моде будут пайетки, металлизированные вставки и фактура, а также яркие декоративные элементы.
«Массивные цепи, обилие тонких цепочек вместо ручек сумки, или же декор в виде бахромы», — отметила стилист.
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Анастасия Бондарева