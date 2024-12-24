Стилист рассказала об обувных трендах 2025 года

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К 2025 году нужно готовится заранее, чтобы самым первым приобрести трендовую одежду и обувь.
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что в 2025 году акцент в обувной истории будет делаться на комфорт.
По ее словам, среди обувных цветов царит буйство красок, однако на пике популярности — яркая акцентная обувь красного, желтого или металлического в золотом оттенке цветов.
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«Это удобные каблуки или полный отказ от них в пользу полоской подошвы. Конечно, это открытые пальцы в противовес неудобным зауженным носам, которые были долгое время популярны», — сказала эксперт.
По ее словам, среди обувных цветов царит буйство красок, однако на пике популярности — яркая акцентная обувь красного, желтого или металлического в золотом оттенке цветов.
«Также в моде будет лаковая прозрачная фактура, через которую просвечивается нога, а для самых смелых — змеиный принт», — поделилась стилист.
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Анастасия Бондарева