Стилист назвала самые трендовые стрижки 2025 года

Фото: iStock/Prostock-Studio
Новый год наступил, а значит в силу вступили новые тренды в сфере-бьюти.
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала о модных стрижках 2025 года.
Каре с рваными концами: ультрамодное решение, которое понравится девушкам с бунтарским характером, потому что добавят образу драйва и дерзости.
Пикси Боб с челкой: длина может варьироваться от ультракороткой до средней - зависит от лица и пожеланий. Добавит образу шарма.
Стрижка Паж: короткая с объемной челкой - подходит для густых волос. С помощью такой стрижки можно сделать акцент на скуловую часть.
Фото: iStock/nimon_t
Классический каскад: для длинных и средней длины волос. Добавит нежности и женственности образу.
Лесенка: кончики мягко закручиваются в сторону к лицу, элегантно обрамляя его. Подходит для девушек с прямым типом волос.
Маллет: бунтарское направление, которое относится к стилю гранж. Можно экспериментировать в укладках, выпрямить волосы по всей длине или же наоборот уложить.
Читайте также:
Стилист рассказала об обувных трендах 2025 года
«Возглавляли антирейтинги»: Стилист назвала самые трендовые сумки на 2025 год
Стилист перечислила модные тренды в верхней одежде на 2025 год
Каре с рваными концами: ультрамодное решение, которое понравится девушкам с бунтарским характером, потому что добавят образу драйва и дерзости.
Пикси Боб с челкой: длина может варьироваться от ультракороткой до средней - зависит от лица и пожеланий. Добавит образу шарма.
Стрижка Паж: короткая с объемной челкой - подходит для густых волос. С помощью такой стрижки можно сделать акцент на скуловую часть.
Фото: iStock/nimon_t
Классический каскад: для длинных и средней длины волос. Добавит нежности и женственности образу.
Лесенка: кончики мягко закручиваются в сторону к лицу, элегантно обрамляя его. Подходит для девушек с прямым типом волос.
Маллет: бунтарское направление, которое относится к стилю гранж. Можно экспериментировать в укладках, выпрямить волосы по всей длине или же наоборот уложить.
Читайте также:
Стилист рассказала об обувных трендах 2025 года
«Возглавляли антирейтинги»: Стилист назвала самые трендовые сумки на 2025 год
Стилист перечислила модные тренды в верхней одежде на 2025 год
Анастасия Бондарева