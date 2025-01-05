Стилист назвала самый трендовый цвет в верхней одежде в 2025 году

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Мода скоротечна, и с каждым перевернутым листом календаря начинается новая глава для трендовых цветов и оттенков, фактур и образов.
Стилист Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что на модном олимпе 2025 года в верхней одежде находится проверенная классика.
Однако, по словам стилиста, в моде сейчас длинные ворсы, которые как раз могут быть не классических оттенков, а экстравагантных: красным, бордовым, желтым, синими и даже розовым.
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«Проверенная классика, а именно бежевый цвет продолжает стоять на модном олимпе. Бежевый цвет — это тихая роскошь. В этом оттенке можно выбирать как шубы, так и различные тренчи, пальто, стеганые куртки, пуховики и, конечно же, дубленки», — сказала она.
Однако, по словам стилиста, в моде сейчас длинные ворсы, которые как раз могут быть не классических оттенков, а экстравагантных: красным, бордовым, желтым, синими и даже розовым.
«В таких оттенках наряд будет смотреться особенно ярко и привлекательно. И, конечно же, стоит отметить фактуры, которые особенно популярны в 2025: натуральный мех, замша и кожа, деним, неон и верхняя одежда из стёганых или водоотталкивающих материалов», — подчеркнула Скороходова.
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Анастасия Бондарева