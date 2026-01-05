«Проигрывает»: Самбурская заблокировала ведущую «Модного приговора» из-за платья

05 января 2026, 11:13

Ведущая Лилия Рах сообщила о конфликте с Самбурской из-за критики платья

Лилия Рах (Фото: Instagram* @liliyarakh)

Ведущая программы «Модный приговор» Лилия Рах в беседе со Светланой Бондарчук сообщила об инциденте с актрисой Настасьей Самбурской. По словам Рах, Самбурская заблокировала её в Instagram* после критики одного из платьев.





Лилия рассказала, что во время съёмок актриса призналась: она не ожидала, что ведущая окажется «нормальной тёткой». К этому моменту Самбурская уже исключила Рах и её помощника из числа своих подписчиков в соцсети. Причиной стало замечание о платье, которое ведущая сделала ранее.

«Она сказала: «Платье действительно при определённом свете смотрелось великолепно. Но, когда выходишь на улицу, оно проигрывает». Я так разозлилась, что заблокировала тебя и твоего помощника», — передала слова Настасьи стилист.