Адвокат рассказала, почему сумма в квитанции по налогам может быть больше
Владельцам недвижимости и земельных участков в России необходимо проверить налоговые уведомления за 2025 год до внесения платежей. Ошибки в сведениях об имуществе, неправильно примененные ставки или неучтенные льготы могут повлиять на итоговую сумму начислений.
Адвокат АБ «Право Групп» (Москва) Юлия Лебедко в беседе с RuNews24.ru рассказала, на что следует обратить внимание и что делать при обнаружении неточностей.
Имущественные и земельные налоги за 2025 год необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2026 года. Самостоятельно рассчитывать обязательства гражданам не требуется: необходимые начисления выполняет Федеральная налоговая служба на основании имеющихся у нее сведений о недвижимости и земельных участках, принадлежащих налогоплательщикам.
«При исчислении имущественного налога учитываются кадастровая стоимость объекта, его площадь, доля собственника, срок владения, установленная ставка и предусмотренные законом вычеты. Земельный налог рассчитывается на основе кадастровой стоимости участка, ставки, периода владения и доступных льгот», — отметила специалист.
Налоговые уведомления размещаются в личном кабинете на сайте ФНС, а также могут поступать через портал Госуслуг. В документах указываются принадлежащие гражданину объекты и суммы начисленных платежей. По словам Лебедко, перед оплатой важно проверить корректность этих сведений, а не ограничиваться перечислением указанной суммы.
«Перед оплатой рекомендуется сверить, правильно ли указаны объект, площадь, доля в праве и период владения. Также важно убедиться, что применены корректные ставки, вычеты и льготы. Особое внимание следует уделить льготам. Например, гражданам с тремя и более несовершеннолетними детьми положены дополнительные вычеты по налогу на имущество и земельному налогу. Порядок применения такой льготы зависит от категории налогоплательщика и вида объекта, поэтому его нужно уточнять применительно к конкретной ситуации», — подчеркнула адвокат.
Если в уведомлении обнаружились неточности или налоговые льготы не были учтены, собственнику следует обратиться в налоговую инспекцию с заявлением о перерасчете. К обращению необходимо приложить документы, подтверждающие наличие ошибки или право на применение соответствующих льгот. После проверки представленных сведений налоговый орган при наличии оснований внесет изменения в начисления.
При этом игнорировать уведомление в ожидании перерасчета не стоит: важно своевременно урегулировать налоговые обязательства и уточнить порядок действий в конкретной ситуации. После истечения установленного срока уплаты на непогашенную задолженность начисляются пени. В дальнейшем взыскание может проводиться в предусмотренном законом порядке.
«После наступления срока платежа возникает задолженность, на которую начисляются пени. В дальнейшем она может быть взыскана в порядке, установленном законом. Не откладывайте проверку налогового уведомления на последний день. Важно не только своевременно оплатить налог, но и убедиться, что сумма рассчитана с учетом вашей ситуации и всех предусмотренных законом льгот», — добавила Лебедко.
Таким образом, перед уплатой налогов за 2025 год собственникам стоит заранее проверить сведения об объектах, сроки владения, примененные ставки и доступные вычеты. Это позволит своевременно выявить возможные ошибки и обратиться в ФНС для корректировки суммы, если начисления не соответствуют обстоятельствам владения имуществом.