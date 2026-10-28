Адвокат рассказала, почему сумма в квитанции по налогам может быть больше

28 октября 2026, 12:25

Адвокат Лебедко: важно перепроверять рассчитанную ФНС сумму налогов

Фото: iStock/Thapana Onphalai

Владельцам недвижимости и земельных участков в России необходимо проверить налоговые уведомления за 2025 год до внесения платежей. Ошибки в сведениях об имуществе, неправильно примененные ставки или неучтенные льготы могут повлиять на итоговую сумму начислений.





Адвокат АБ «Право Групп» (Москва) Юлия Лебедко в беседе с RuNews24.ru рассказала, на что следует обратить внимание и что делать при обнаружении неточностей.



Имущественные и земельные налоги за 2025 год необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2026 года. Самостоятельно рассчитывать обязательства гражданам не требуется: необходимые начисления выполняет Федеральная налоговая служба на основании имеющихся у нее сведений о недвижимости и земельных участках, принадлежащих налогоплательщикам.





«При исчислении имущественного налога учитываются кадастровая стоимость объекта, его площадь, доля собственника, срок владения, установленная ставка и предусмотренные законом вычеты. Земельный налог рассчитывается на основе кадастровой стоимости участка, ставки, периода владения и доступных льгот», — отметила специалист.

«Перед оплатой рекомендуется сверить, правильно ли указаны объект, площадь, доля в праве и период владения. Также важно убедиться, что применены корректные ставки, вычеты и льготы. Особое внимание следует уделить льготам. Например, гражданам с тремя и более несовершеннолетними детьми положены дополнительные вычеты по налогу на имущество и земельному налогу. Порядок применения такой льготы зависит от категории налогоплательщика и вида объекта, поэтому его нужно уточнять применительно к конкретной ситуации», — подчеркнула адвокат.

«После наступления срока платежа возникает задолженность, на которую начисляются пени. В дальнейшем она может быть взыскана в порядке, установленном законом. Не откладывайте проверку налогового уведомления на последний день. Важно не только своевременно оплатить налог, но и убедиться, что сумма рассчитана с учетом вашей ситуации и всех предусмотренных законом льгот», — добавила Лебедко.