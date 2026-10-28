Диетолог назвала моментально избавляющий от судорог в ногах напиток
Диетолог Райан Гейгер назвала моментально избавляющий от судорог в ногах напиток. Об этом пишет Woman's World.
Согласно мнению специалиста, судороги в мышцах ног можно быстро остановить, если выпить рассол. Некоторые полагают, что это связано с электролитами, которые содержатся в натрии, но к моменту их усвоения спазмы, вероятно, уже прекратятся. Возможно, рассол помогает благодаря уксусной кислоте, пояснила она.
Гейгер также сослалась на исследования Гарвардской медицинской школы, которые показали, что всего 15 миллилитров рассола перед сном могут уменьшить ночные судороги на 46 процентов. Аналогичным эффектом обладает и желтая горчица, добавила врач. Она привела результаты другого исследования, подтверждающего, что горчица также способна прекратить судороги благодаря содержанию уксусной кислоты.
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