Диетолог назвала моментально избавляющий от судорог в ногах напиток

28 октября 2026, 12:58

Врач Гейгер: Рассол может избавить от судорог в ногах благодаря уксусной кислоте

Фото: iStock/Antonuk

Диетолог Райан Гейгер назвала моментально избавляющий от судорог в ногах напиток. Об этом пишет Woman's World.