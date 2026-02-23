Стало известно, какие пластические операции сегодня выбирают российские мужчины

23 февраля 2026, 13:35

Хирург Катков назвал самые популярные пластические операции у российских мужчин

Фото: Istock/Jacob Wackerhausen

В России растёт интерес мужчин к услугам эстетической медицины. Хирург Александр Катков рассказал о самых востребованных процедурах у сильного пола.





В беседе с «Вечерней Москвой» Катков рассказал, что сейчас доля мужских операций в России составляет около 10%, но специалисты прогнозируют рост.

«Блефаропластика уверенно занимает первое место в рейтинге омолаживающих процедур для мужчин. Её ключевое преимущество — способность кардинально освежить внешность, вернув взгляду ясность и открытость без явных следов хирургического вмешательства», — подчеркнул врач.