Стало известно, какие пластические операции сегодня выбирают российские мужчины

Хирург Катков назвал самые популярные пластические операции у российских мужчин
В России растёт интерес мужчин к услугам эстетической медицины. Хирург Александр Катков рассказал о самых востребованных процедурах у сильного пола.
В беседе с «Вечерней Москвой» Катков рассказал, что сейчас доля мужских операций в России составляет около 10%, но специалисты прогнозируют рост.
«Блефаропластика уверенно занимает первое место в рейтинге омолаживающих процедур для мужчин. Её ключевое преимущество — способность кардинально освежить внешность, вернув взгляду ясность и открытость без явных следов хирургического вмешательства», — подчеркнул врач.Второй по популярности идёт ринопластика: мужчинам часто требуется коррекция после травм или для облегчения дыхания. Для изменения фигуры пациенты выбирают липосакцию и абдоминопластику, иногда комбинируя их для рельефного торса.
Специалист отметил, что когда блефаропластики недостаточно, врачи применяют эндоскопический лифтинг, но не поднимают брови слишком высоко, чтобы сохранить маскулинность. По мнению эксперта, ухоженность становится частью мужского стандарта привлекательности.