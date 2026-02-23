Мария Погребняк назвала лучший подарок мужчинам на 23 февраля

23 февраля 2026, 14:35

Погребняк с юмором заявила, что идеальный презент мужчинам — носки

Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Блогер и многодетная мама Мария Погребняк поздравила мужчин с Днём защитника Отечества и сделала это в привычной для себя ироничной манере.