Мария Погребняк назвала лучший подарок мужчинам на 23 февраля
Блогер и многодетная мама Мария Погребняк поздравила мужчин с Днём защитника Отечества и сделала это в привычной для себя ироничной манере.
В обращении к подписчикам Мария поблагодарила мужчин за поддержку, заботу и внимание, назвав их «тылом, опорой и силой». По её словам, вклад мужчин в семью и отношения невозможно переоценить.
При этом блогер не обошлась без шуток и призналась, что лучший подарок на 23 февраля — это, конечно же, носки. Погребняк отметила, что такой презент остаётся самым практичным и проверенным вариантом на все времена.
После этого она ненавязчиво напомнила о приближающемся 8 Марта, добавив, что женщины будут «очень скромны» и с радостью примут что-нибудь блестящее — например, маленькие бриллианты.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России