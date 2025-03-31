«Чёрный лебедь»: Стилист назвала образ разведенной с Бондарчуком Паулины Андреевой иконой стиля

Паулина Андреева (Фото: кадр из сериала «Метод»)
Издревле принято считать «черного лебедя» среди «статных белых» гадким утенком. Этот аллегорический образ является символом отшельничества и неприкаянности. Однако сегодняшние реалии дают нам новые решения и умозаключения — сказка актрисы театра и кино Паулины Андреевой совсем о другом.
Стилист Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» назвала Паулину Андрееву иконой стиля, утверждая, что она нашла свой метод в стилизации образов.
По словам стилиста, гардероб актрисы похож на тщательно подобранный плейлист, где каждая вещь звучит в унисон с её ритмом сердца и внутренним миром.
Паулина Андреева (Фото: Инстаграм* @ _paulina_andreeva_)
В образах Андреевой Кристина Палюткина заметила ноты авангарда, строящиеся на классике, строгих линиях и мягких тканях.
Паулина Андреева (Фото: кадр из сериала «The Тёлки»)
Темный черешневый взгляд актрисы, по мнению собеседницы, манит своей элегантностью, дерзостью и наглостью.
Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
По наблюдениям стилиста, главный цвет героини сериала «Метод» — черный.
По замечаниям Палюткиной, на эти черты характера также указывают кожаные крутки, брутальные массивные ботинки и мужские пиджаки в гардеробе Андреевой.
Паулина Андреева (Фото: Инстаграм* @ _paulina_andreeva_)
Таким образом, сказка актрисы Паулины Андреевой, невзирая на развод с Федором Бондарчуком и сценические трудности, продолжается в индивидуальности и непокорности. Неповторимый стиль, переплетаясь с собственной философией, делают ее черную лебединую осанку исключительной и неподдельной.
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«Наконец мы говорим об иконах стиля. Она умеет сочетать в себе элегантность и дерзость. Эти черты не выходят за рамки ее картины, которую можно вешать в Лувре для бесконечного наслаждения», — сказала она.
По словам стилиста, гардероб актрисы похож на тщательно подобранный плейлист, где каждая вещь звучит в унисон с её ритмом сердца и внутренним миром.
Паулина Андреева (Фото: Инстаграм* @ _paulina_andreeva_)
Контрастность и наглость
В образах Андреевой Кристина Палюткина заметила ноты авангарда, строящиеся на классике, строгих линиях и мягких тканях.
«Рядом могут находиться как лаконичные силуэты, так и яркие акценты. Она уникально обыгрывает телесный недостаток (его приписывает социум) в виде оттопыренных ушей, делая это своей изюминкой», — сказал она.
Паулина Андреева (Фото: кадр из сериала «The Тёлки»)
Темный черешневый взгляд актрисы, по мнению собеседницы, манит своей элегантностью, дерзостью и наглостью.
Вечерние платья: грация и уверенность
«Вечерние платья созданы для того, чтобы подчеркнуть грацию и уверенность. В повседневной жизни она предпочитает комфорт и простоту, но это не мешает ей сочетать интересные фактуры и включать в образы неожиданные детали. Ей создаются тренды», — отметила Палюткина.
Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Главный цвет в гардеробе
По наблюдениям стилиста, главный цвет героини сериала «Метод» — черный.
«Это ее очень красиво и томно раскрывает. На крайней фотосессии она предстала перед нами в образе черного лебедя. Основные цвета: черный, серый, белый. Актриса точно знает, что это будет выигрышно, это ее собственный стиль», — подчеркнула Кристина.
Женская уверенность и маскулинность
«На последних выходах Паулина была в длинном вечернем платье цвета хаки с глубоким декольте. Это добавило загадочности и благородства. В другом случае на ней был комбинезон с асимметричными кроем — она любит играть с таким, не боится экспериментировать. Это подчеркивает ее женскую уверенность и маскулинность», — прокомментировала стилист.
По замечаниям Палюткиной, на эти черты характера также указывают кожаные крутки, брутальные массивные ботинки и мужские пиджаки в гардеробе Андреевой.
Паулина Андреева (Фото: Инстаграм* @ _paulina_andreeva_)
Таким образом, сказка актрисы Паулины Андреевой, невзирая на развод с Федором Бондарчуком и сценические трудности, продолжается в индивидуальности и непокорности. Неповторимый стиль, переплетаясь с собственной философией, делают ее черную лебединую осанку исключительной и неподдельной.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Анастасия Панченко