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«Чёрный лебедь»: Стилист назвала образ разведенной с Бондарчуком Паулины Андреевой иконой стиля

Стилист Палюткина: развод с Бондарчуком не мешает Андреевой быть иконой стиля
Паулина Андреева (Фото: кадр из сериала «Метод»)

Паулина Андреева (Фото: кадр из сериала «Метод»)

Издревле принято считать «черного лебедя» среди «статных белых» гадким утенком. Этот аллегорический образ является символом отшельничества и неприкаянности. Однако сегодняшние реалии дают нам новые решения и умозаключения — сказка актрисы театра и кино Паулины Андреевой совсем о другом.
Стилист Кристина Палюткина в беседе с «Радио 1» назвала Паулину Андрееву иконой стиля, утверждая, что она нашла свой метод в стилизации образов.

«Наконец мы говорим об иконах стиля. Она умеет сочетать в себе элегантность и дерзость. Эти черты не выходят за рамки ее картины, которую можно вешать в Лувре для бесконечного наслаждения», — сказала она.

По словам стилиста, гардероб актрисы похож на тщательно подобранный плейлист, где каждая вещь звучит в унисон с её ритмом сердца и внутренним миром.

Паулина Андреева (Фото: Инстаграм* @ _paulina_andreeva_)


Контрастность и наглость


В образах Андреевой Кристина Палюткина заметила ноты авангарда, строящиеся на классике, строгих линиях и мягких тканях.

«Рядом могут находиться как лаконичные силуэты, так и яркие акценты. Она уникально обыгрывает телесный недостаток (его приписывает социум) в виде оттопыренных ушей, делая это своей изюминкой», — сказал она.

Паулина Андреева (Фото: кадр из сериала «The Тёлки»)


Темный черешневый взгляд актрисы, по мнению собеседницы, манит своей элегантностью, дерзостью и наглостью.

Вечерние платья: грация и уверенность


«Вечерние платья созданы для того, чтобы подчеркнуть грацию и уверенность. В повседневной жизни она предпочитает комфорт и простоту, но это не мешает ей сочетать интересные фактуры и включать в образы неожиданные детали. Ей создаются тренды», — отметила Палюткина.

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Главный цвет в гардеробе


По наблюдениям стилиста, главный цвет героини сериала «Метод» — черный.

«Это ее очень красиво и томно раскрывает. На крайней фотосессии она предстала перед нами в образе черного лебедя. Основные цвета: черный, серый, белый. Актриса точно знает, что это будет выигрышно, это ее собственный стиль», — подчеркнула Кристина.


Женская уверенность и маскулинность


«На последних выходах Паулина была в длинном вечернем платье цвета хаки с глубоким декольте. Это добавило загадочности и благородства. В другом случае на ней был комбинезон с асимметричными кроем — она любит играть с таким, не боится экспериментировать. Это подчеркивает ее женскую уверенность и маскулинность», — прокомментировала стилист.

По замечаниям Палюткиной, на эти черты характера также указывают кожаные крутки, брутальные массивные ботинки и мужские пиджаки в гардеробе Андреевой.

Паулина Андреева (Фото: Инстаграм* @ _paulina_andreeva_)

Таким образом, сказка актрисы Паулины Андреевой, невзирая на развод с Федором Бондарчуком и сценические трудности, продолжается в индивидуальности и непокорности. Неповторимый стиль, переплетаясь с собственной философией, делают ее черную лебединую осанку исключительной и неподдельной.

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Гошу Куценко и солиста группы «Пошлая Молли» Кирилла Бледного обвинили в домогательствах: подробности скандала
31 марта 2025, 11:39

Гоша Куценко (фото: Instagram* /@goshakutsenko_official)

Сразу две блогерши выступили с громкими обвинениями в адрес известных мужчин. Первая заявила о домогательствах со стороны солиста группы «Пошлая Молли» Кирилла Бледного, а спустя несколько дней под удар попал и актер Гоша Куценко. Однако в качестве доказательств девушки предоставили лишь переписки, что вызвало шквал критики в комментариях. Подробнее о том, ​почему ​артистов обвиняют в столь серьезном поступке, расскажет «Радио 1».

Обвинения против Гоши Куценко


Скандал вокруг Гоши Куценко разгорелся после видео блогерши Алины. Девушка рассказала, что женатый актер сам ей написал и предложил встретиться.

«В день X актер мне скидывает адрес пятизвездочного отеля с предложением заехать к нему на полчасика. Я отказываюсь, но предпринимаю попытку вытащить его куда-то из закрытого отеля, например, в бар, кафе, ресторан, чтобы элементарно самой чувствовать себя в безопасности», — заявила она.

По словам Алины, Куценко отказался менять место встречи и в течение четырех часов пытался уговорить ее приехать в ресторан отеля. В подтверждение своих слов она опубликовала переписку, однако сначала убрала с кадров фото и имя собеседника. Позже во втором видео она показала их полностью.

Интересно, что блогерша сама призналась: отказать актеру сразу было бы скучно. Она хотела либо разоблачить его манипуляции, либо просто посидеть с ним в компании друзей.

«Он написал мне после первого видео, что действительно хотел просто встретиться. Правда это или нет, решать только вам. К моему собственному удивлению, Гоша Куценко дал согласие на публикацию его SMS и имени», — добавила Алина.

Реакция Гоши Куценко на обвинения


Актер прокомментировал обвинения в его сторону, отметив, что каждый пиарится как может. Кроме того, он добавил, что в тот момент работал над сценарием на тему харассмента в мире кино.

«И я как никто в этой теме. Вот мы и получили шикарный комедийный эпизод», — пояснил артист.

А вот в комментариях мнения разделились. Кто-то поддержал блогершу, а кто-то заподозрил ее в хайпе.

Гоша Куценко (фото: Instagram* /@goshakutsenko_official)

«И? Для чего это все? Попиариться за счет Куценко?» — написал один из подписчиков.

Алина утверждает, что ей не нужен пиар — она просто хотела привлечь внимание к проблеме, когда знаменитости пользуются своим положением.

«Ты понимаешь, что если это ложь — это клевета и статья?» — напомнили пользователи социальных сетей.

Обвинения против солиста группы «Пошлая Молли» Кирилла Бледного


Еще одно разоблачение поступило от жительницы Киева. По ее словам, в 17 лет она попала на концерт своего кумира Кирилла Бледного (настоящее имя – Кирилл Тимошенко), а позже музыкант сам ей написал и позвал на прогулку.

«Конечно, я была на седьмом небе от счастья, но меня еще больше поразило то, что он мне написал и позвал гулять. Как говорится, ничего не предвещало беды», — написала девушка.

Она уточнила, что Бледный ее не насиловал, но сравнила ситуацию с сюжетом романа «Памела» Сэмюэля Ричардсона, где дворянин пытался соблазнить служанку.

«К счастью или к сожалению, все закончилось не так, как в романе. Позвонили друзья, и сначала не было возможности ответить, так как телефон, как было сказано, "здесь запрещен", но когда я смогла поднять трубку, прозвучал вопрос: "Все хорошо?" Ответ был один: "Нет". И больше ничего не успела сказать. Привести в чувства "ладонью" мне его не удалось», — поделилась блогерша.

После этого девушка села в такси и уехала. Чтобы доказать свою правоту, она выложила в интернет переписку с Бледным, фото с ним, а также снимок с красными следами на коже.

Кирилл Бледный (фото: Instagram* /@dropbled)

Однако в сети ее заявление встретили с недоверием. Многие сочли аргументы слишком слабыми.

«Слишком громкое обвинение без нормальных доказательств. Любой может показать переписку и сказать, что его домогались», — отметил один из пользователей.

Несмотря на это, некоторые поверили в слова блогерши и даже запустили хештег #БледныйНасильник.

Как Бледный ответил на обвинения


Кирилл Бледный не стал молчать и быстро высказался.

«Все, в чем меня обвиняют, ложь. Эта максимально противоречивая история выеденного яйца не стоит, и я удивлен, что многие в нее поверили и приняли как факт», — заявил солист рок-группы.

При этом он подчеркнул, что осуждает любые формы насилия.

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#артист
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Константин Эрнст не жалеет об уходе Андрея Малахова с Первого канала
31 марта 2025, 11:37

Андрей Малахов (Фото: РИА Новости//Кирилл Каллиников)

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст оценил уход ведущего шоу «Пусть говорят» Андрея Малахова.
Малахов покинул Первый канал в 2017 году. Тогда он ушел на «Россию 1», где начал вести авторскую программу. Позже он начал заниматься субботними шоу и другими проектами. На сегодняшний день программы Малахова остаются одними из самых популярных.

На вопрос главного редактора «КП» Олеси Носовой об уходе Малахова с Первого канала Эрнст напомнил, что оттуда в своё время ушли Евгений Петросян, Тимур Кизяков и другие.

«Помню старую песню "Наутилуса" с замечательной фразой: "Спасибо, что ты ушла". Бывают люди, которые перерастают канал, а бывают каналы, которые перерастают своих ведущих», — пояснил Эрнст.

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Смеялись на похоронах: раскрыта тайна смерти звезды «Дома-2» Либерж Кпадону
Смерть звезды «Дома-2» Либерж Кпадону спровоцировал алкоголь
31 марта 2025, 11:19

Либерж Кпадону (Фото: Инстаграм*@libergik)

В последние месяцы своей жизни Либерж Кпадону узнала о наличии опухоли в легком. Девушка была госпитализирована, но старалась сохранять оптимизм и делилась новостями с поклонниками. Ее тяжелое заболевание усугублялось рядом хронических недугов: она страдала от диабета, панкреатита и грыжи в гортани. Последний раз девушка вышла на связь 14 февраля 2024 года, находясь в такси, и сообщила, что направляется на операцию. Она была сильно расстроена и просила поклонников «не поминать ее лихом».
Только 30 марта 2024 года стало известно о ее смерти. Тело Либерж обнаружил арендодатель квартиры, которую она снимала последние четыре года. Из документов рядом стало понятно, что у нее была тяжелая форма туберкулеза. Операция действительно была необходима, но Либерж отказалась от нее и окончательно замкнулась в себе.

Друзья по «Дому-2» утверждают, что Кпадону испытывала глубокое одиночество и страдала от алкогольной зависимости. На ее похоронах произошел настоящий скандал: экс-участники телепроекта улыбались, фотографировались в катафалке, а затем отправились «отмечать» уход подруги в ресторан.

Соседка Либерж, Анастасия, с которой она общалась в последнее время, поделилась своими мыслями с прессой. Она считает, что Либерж могла просто устать от одиночества и борьбы с болезнью, а усугубил ситуацию и приблизил уход — алкоголь.

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Сын Романа Абрамовича развелся с женой после рождения ребенка
31 марта 2025, 11:19

Аркадий Абрамович (Фото: Instagram*/arkadiyabramovich_official)

Сын миллиардера Романа Абрамовича Аркадий развелся с женой Марией после рождения ребенка. Об этом пишут «Страсти» со ссылкой на картотеку столичных Мировых судей.
Пара подала на развод в декабре прошлого года, причем брак молодые люди никак не афишировали, включая рождение малыша. Открытые источники указывают, что официально развод состоялся 21 марта 2025 года. С кем будет жить ребенок — не сообщается. Аркадий Абрамович владеет компанией ARA Capital, управляющей крупными пакетами акций и активами «Газпром-нефти».

Что касается Абрамовича-старшего, в январе прошлого года сообщалось, что он обращался к медикам из-за проблем с сердцем. Мужчина зарегистрировался под псевдонимом.

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«Чего орешь?»: Юлианна Караулова жестко осадила Анну Седокову на шоу «Кто тут жулик»
Юлианна Караулова возмутилась поведением Анны Седоковой на шоу «Кто тут жулик»
31 марта 2025, 11:16

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Юлианна Караулова грубо высказалась в сторону Анны Седоковой в рамках шоу «Кто тут жулик» на канале СТС.
В программе участники должны ответить на вопросы ведущего Антона Шастуна, а также выяснить, кто из них является подставным игроком. Часто из-за недоверия игроков обстановка между ними накаляется.

Так, выполняя одно задание, в команде Карауловой и Седоковой все разнервничались и даже перешли на повышенные тона. Анна особенно громко пыталась высказать свое мнение. Тогда Юлианна жёстко отреагировала на это.

«Ты чего орёшь на нас?», — поинтересовалась Караулова у Седоковой.

Певица деликатно ушла от ответа и в дальнейшую перепалку вступать не стала. Однако за кулисами шоу девушки наверняка всё обсудили и не стали обижаться друг на друга.

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