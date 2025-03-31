«Чёрный лебедь»: Стилист назвала образ разведенной с Бондарчуком Паулины Андреевой иконой стиля

В последние месяцы своей жизни Либерж Кпадону узнала о наличии опухоли в легком. Девушка была госпитализирована, но старалась сохранять оптимизм и делилась новостями с поклонниками. Ее тяжелое заболевание усугублялось рядом хронических недугов: она страдала от диабета, панкреатита и грыжи в гортани. Последний раз девушка вышла на связь 14 февраля 2024 года, находясь в такси, и сообщила, что направляется на операцию. Она была сильно расстроена и просила поклонников «не поминать ее лихом».