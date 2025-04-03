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Стилист рассказала о трендах одежды весны 2025

Стилист Скороходова: весной 2025 в моде замша и шоколадный цвет
Фото: iStock/Youngoldman

Фото: iStock/Youngoldman

Наступила весна, а значит, пора обновлять свой гардероб. Какие трендовые цвета и модели есть в этом сезоне?
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала, что весной 2025 поле для работы очень широкое и трендов много.

Трендовые цвета


Главный цвет, по словам стилиста, Mocha Mousse (Мокка Мусс) — насыщенный шоколадный оттенок, который можно использовать как в деловом, так и в повседневном стиле.

«Также это красный — алый, который привлекает массу внимания. Из более таких сдержанных оттенков — это сливочное масло, который заменяет сегодня всем привычный бежевый цвет. Еще, конечно же, оттенки зеленого, начиная от приятного травянистого, заканчивая изумрудным, лимонным, оранжевым», — рассказала эксперт.

Трендовые модели


«Сейчас яркий акцент на эстетику 90-х, на винтажную обувь, поэтому ретро-туфли, сапоги сегодня на пике популярности. Они добавляют образу особого шика и элегантности. Однако они смотрятся необычно. Неудобные туфли-шпильки сейчас уходят на второй план, а туфли-слингбэки — это когда закрытый нос, но открытая зона пятки — на пике популярности. Они подходят и под драматичные образы, и под платья, и под брючные костюмы. И еще на пике тренда — сапоги-трубы», — поделилась Скороходова.

Трендовые материалы


Стилист посоветовала — замша, отметив, что этот материал на пике популярности.

«Однако это не очень практичный материал, поэтому рекомендую присмотреться к коже, которая более долговечная и адаптируется абсолютно под любой образ из гардероба», — посоветовала специалист.

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#одежда
#весна
Тайно приплывший из Турции кот живёт уже четвёртую неделю в порту Новороссийска
03 апреля 2025, 15:18

Кот по кличке Бурак (Фото: ВКонтакте, @tgfesco)

Кот по кличке Бурак из Стамбула, который тайком пробрался на корабль российской компании FESCO и приплыл на нём в Новороссийск, уже четвёртую неделю живёт в порту города.
Кот Бурак находится в порту Новороссийска с 11 марта. В транспортно-логистической компании FESCO сообщали, что животное многие хотят приютить, но оно не может покинуть таможенную зону без разрешения соответствующих органов. Обратно в Турцию кот тоже не может вернуться из-за отсутствия соответствующих документов.

Компания для решения вопроса обратилась в Россельхознадзор. Кроме того, надзорные органы также должны прислать ветеринара для осмотра животного.

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Диетолог назвал опасность любимого россиянами кисломолочного продукта
Диетолог Бобровский: кефир может усугубить гастрит
03 апреля 2025, 13:36

Фото: iStock/Fascinadora

Диетологи предостерегли россиян от употребления кефира перед сном из-за возможной изжоги.
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что в кефире содержится аминокислота «триптофан», которая синтезирует серотонин и мелатонин. В связи с этим у некоторых людей может повысится в организме кислотность.

«У чувствительных людей прием как кефира, так и других кисломолочных продуктов может вызвать лёгкое повышение кислотности и изжогу, соответственно. Но это далеко не для всех. У некоторых людей наоборот кефир вызывает релаксацию», — объяснил он.

По его словам, нужно понимать, что часть людей не переносит кисломолочные продукты и молочные продукты, в чем и кроется вся загвоздка.

«В кефире лактозы мало, и поэтому все-таки кисломолочные более полезны, чем молочные продукты. Но если гастрит, регулярная отрыжка, то надо смотреть на жирность кефира. Потому что он может усугубить заболевание», — отметил Бобровский.

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Откровенные легинсы от американского бренда вызвали ажиотаж в соцсетях — фото
03 апреля 2025, 13:14

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Американский бренд спортивной одежды для женщин Popflex выпустил легинсы с декольте на ягодицах. Фотографию своего изделия компания выложила в соцсетях, что вызвало бурное обсуждение среди пользователей.
Размерный ряд легинсов довольно широкий — от XXS до XXL. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте бренда, данный товар уже раскуплен.



Пользователи соцсетей оставили разные комментарии под снимком легинсов.
«Не забудьте протереть тренажер после себя», «Почему бы не пойти в зал полностью голой? Зачем покупать?», «Это не может быть правдой», — писали они.
Как ранее писал телеграм-канал SHOT, японская компания UNIQLO, производящая одежду, может вернуться на российский рынок.

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В РПЦ разрешили заниматься сексом в Великий пост, правда с одной оговоркой
Протоиерей Харитонов: секс между супругами в Великий пост не является грехом
03 апреля 2025, 12:12

Фото: iStock/Artsyslik

Секс во время Великого поста не является грехом, если им занимаются супруги в законном браке. Об этом заявил настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов.
Священнослужитель отметил, что в таком случае муж и жена сами определяют границы интимных отношений.

При этом, если же мужчина и женщина занимаются любовью вне брака – это «смертный грех», уточнил протоиерей Харитонов.

«Апостол Павел сказал: „Брак честен, ложе нескверно“. Меру воздержания во время Великого поста они (супруги – прим. ред.) решают сами между собой», – отметил священнослужитель в беседе с NEWS.ru.
Напомним, что великий пост у православных верующих начался 3 марта и продлится более 40 дней. Самый долгий пост предшествует Светлому Христову Воскресению – Пасхе.

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День Василия Тёплого 4 апреля: что нельзя делать незамужним девушкам и как сохранить удачу
03 апреля 2025, 12:07

Фото: istockphoto / EBlokhina

Каждый год 4 апреля православная церковь чтит память священномученика Василия Анкирского, который храбро исповедовал свою веру во времена распространения ереси и гонений. В 2025 году торжество приходится на пятницу. На Руси в этот день отмечали народный праздник Василий Тёплый. О том, какие традиции и запреты с ним связаны, ​расскажет «Радио 1».

Житие святого Василия Анкирского


Святой Василий жил в IV веке в городе Анкире (нынешняя Турция) и был пресвитером. В это время в христианском мире распространялась арианская ересь, которая считала, что Сын Божий — это творение Господа, не единосущное с ним и не равное ему.

Василий активно выступал против этого учения, за что местный собор лишил его священнического сана. Однако на Палестинском соборе в 334 году ему все же вернули сан пресвитера.

Когда к власти в Риме пришёл император Юлиан, он решил возродить язычество и начал преследовать христиан. Василий отказался приносить жертвы языческим богам, за что был арестован и подвергнут жестоким пыткам. Даже в заточении он продолжал проповедовать христианство, за что впоследствии был приговорён к мучительной смерти.

Великий пост 2025: чем питаться и как безопасно вернуться к привычному рациону
Великий пост 2025: чем питаться и как безопасно вернуться к привычному рациону

Считается, что перед своей гибелью он предсказал Юлиану скорую и бесчестную кончину. Император настолько разозлился, что приказал каждый день отрезать от кожи Василия лоскуты. Но Василий не сдался и не переставал молиться.

После долгих мучений он умер в 362 году.

Традиции и обычаи 4 апреля


На Руси этот день считался границей между зимой и настоящей весной. Люди замечали, что снег активно тает, а с крыш уже звучит звонкая капель. Именно поэтому праздник получил название Василий Тёплый.

По традиции хозяйки пекли небольшие калачи в форме солнца — символ приближающегося тепла. Их раздавали всем членам семьи, а оставшиеся крошки отдавали птицам. Считалось, что такой обряд помогает набраться сил и сохранить здоровье.

Фото: istockphoto / Dmitry Potashkin

Ещё одним важным обычаем была проверка обуви. Старые, изношенные башмаки выбрасывали, но делали это особым образом — носками вперёд, чтобы вместе с обувью не ушло благополучие. Всё, что ещё можно было носить, аккуратно латали.

Люди, планировавшие строительство дома, сарая или любого другого сооружения, внимательно наблюдали за талой водой. Там, куда стекались ручьи, ничего не строили, так как верили, что на этом месте постройка будет недолговечной.

Что можно делать 4 апреля


Этот день считался хорошим временем для укрепления веры. Верующим рекомендовалось посетить храм, помолиться дома или прочитать житие святого Василия Анкирского.

Поскольку праздник приходится на Великий пост, следовало соблюдать ограничения в пище и уделять больше времени духовному развитию. В этот день приветствовались добрые дела, помощь нуждающимся и забота о близких.

Также люди следили за природными знаками, поскольку верили, что они помогают предсказать погоду на ближайшие месяцы.

Что нельзя делать 4 апреля


Считалось, что в этот день нельзя начинать сразу несколько дел. Если человек брался за многое одновременно, ни одно из начинаний не приносило удачи. Также нежелательно было делиться своими планами и мечтами, чтобы они не разрушились.

Девушки в этот день откладывали вышивание и рукоделие. Считалось, что работа, начатая 4 апреля, обязательно испортится или принесёт несчастье.

Опасались также вывешивать постиранное бельё на улицу. По поверью, в ткань могла забраться нечистая сила, которая затем приносила болезни и неудачи в дом.

Фото: istockphoto / intek1

Кроме того, в этот день женщинам нельзя вытираться чужим полотенцем, иначе супруг окажется неверным.

Особое внимание уделяли хлебу: горбушку не ели, а отдавали птицам. Считалось, что тот, кто ослушается этого правила, может столкнуться с болезнями в семье.

Народные приметы о погоде


По состоянию природы в этот день судили о том, каким будет лето. Если солнце вставало в красноватом ореоле, ждали обильного урожая. Синие облака на небе говорили о том, что впереди тёплые, но дождливые дни.

Если снег быстрее таял с северной стороны муравейника, это предвещало продолжительное, солнечное лето. Когда птицы начинали купаться в лужах, это считалось верным признаком приближающегося тепла. А если пернатые громко кричали, люди готовились к дождям.

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