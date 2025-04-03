Стилист рассказала о трендах одежды весны 2025

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Наступила весна, а значит, пора обновлять свой гардероб. Какие трендовые цвета и модели есть в этом сезоне?
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала, что весной 2025 поле для работы очень широкое и трендов много.
Главный цвет, по словам стилиста, Mocha Mousse (Мокка Мусс) — насыщенный шоколадный оттенок, который можно использовать как в деловом, так и в повседневном стиле.
Стилист посоветовала — замша, отметив, что этот материал на пике популярности.
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Трендовые цвета
Главный цвет, по словам стилиста, Mocha Mousse (Мокка Мусс) — насыщенный шоколадный оттенок, который можно использовать как в деловом, так и в повседневном стиле.
«Также это красный — алый, который привлекает массу внимания. Из более таких сдержанных оттенков — это сливочное масло, который заменяет сегодня всем привычный бежевый цвет. Еще, конечно же, оттенки зеленого, начиная от приятного травянистого, заканчивая изумрудным, лимонным, оранжевым», — рассказала эксперт.
Трендовые модели
«Сейчас яркий акцент на эстетику 90-х, на винтажную обувь, поэтому ретро-туфли, сапоги сегодня на пике популярности. Они добавляют образу особого шика и элегантности. Однако они смотрятся необычно. Неудобные туфли-шпильки сейчас уходят на второй план, а туфли-слингбэки — это когда закрытый нос, но открытая зона пятки — на пике популярности. Они подходят и под драматичные образы, и под платья, и под брючные костюмы. И еще на пике тренда — сапоги-трубы», — поделилась Скороходова.
Трендовые материалы
Стилист посоветовала — замша, отметив, что этот материал на пике популярности.
«Однако это не очень практичный материал, поэтому рекомендую присмотреться к коже, которая более долговечная и адаптируется абсолютно под любой образ из гардероба», — посоветовала специалист.
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Анастасия Панченко