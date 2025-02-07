Дизайнер Гоша Рубчинский прекратил сотрудничество с Канье Уэстом

Гоша Рубчинский (справа) (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)
Дизайнер Гоша Рубчинский больше не сотрудничает с брендом американского рэпера Канье Уэста, о чем сообщил в социальных сетях.
«Наше партнерство с брендом YEEZY подошло к концу. Декабрьский дроп «Вестник Трибун» был последним в нашей совместной работе. (…) Двигаясь вперед, я продолжу развитие идей объединения и выражения творческой свободы во всех ее проявлениях. Вскоре я буду рад поделиться подробностями о предстоящем перезапуске бренда ГОША РУБЧИНСКИЙ, который состоится в этом году», — сказано в публикации дизайнера.Рубчинский поблагодарил команду за получение уникального опыта и плодотворное сотрудничество. О том, что Рубчинский стал главным дизайнером YEEZY, сообщили в середине декабря 2023 года. Стилист и рэпер знакомы лично.
Ранее сообщалось, где сейчас находится бывший муж журналистки Ксении Собчак Максим Виторган.
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