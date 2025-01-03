Стилист рассказала, какие сумки будут в тренде в 2025 году

2025 год принес за собой новый тренды не только в одежде, но и в аксессуарах.
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала, какие сумки в 2025 году будут на пике популярности.
Бесформенные сумки: удобное решение для девушек, которые предпочитают носить с собой множество вещей. Но важно: сумка должна быть объёмной.
Сумка с накладными карманами или сумка-карго: лучше выбирать модели с объемными накладными карманами на передней стороне сумки. Желательно, чтобы карманов не было много — не больше двух – трех.
Ретро-сумки: это могут быть сумки из 70-х, 80-х или 90-х годов, которые отличаются строгой формой и четкими геометричными линиями. Например, сумки с дугообразными ручками, жестким каркасом или массивными винтажными замками.
Сумки из замши: с декоративными элементами, например, с бахромой.
Сумки-барсетки или поясные сумки: интересное и удобное решение, позволяющее освободить руки. Такие модели стали сейчас более элегантными.
Клачи: от самых миниатюрных до объемных. Но важно: никаких ремешков, только аккуратная цепочка.
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Бесформенные сумки: удобное решение для девушек, которые предпочитают носить с собой множество вещей. Но важно: сумка должна быть объёмной.
Сумка с накладными карманами или сумка-карго: лучше выбирать модели с объемными накладными карманами на передней стороне сумки. Желательно, чтобы карманов не было много — не больше двух – трех.
Ретро-сумки: это могут быть сумки из 70-х, 80-х или 90-х годов, которые отличаются строгой формой и четкими геометричными линиями. Например, сумки с дугообразными ручками, жестким каркасом или массивными винтажными замками.
Сумки из замши: с декоративными элементами, например, с бахромой.
Сумки-барсетки или поясные сумки: интересное и удобное решение, позволяющее освободить руки. Такие модели стали сейчас более элегантными.
Клачи: от самых миниатюрных до объемных. Но важно: никаких ремешков, только аккуратная цепочка.
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Анастасия Бондарева