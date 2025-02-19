«Любителей покопошиться много»: Влад Лисовец после новостей о раке раскрыл, покажет ли поклонникам результаты своих анализов

Влад Лисовец (фото: Telegram @vladislavlisovets)
На днях в СМИ распространились новости о том, что Владу Лисовцу диагностировали рак. Стилист молчать не стал и признал, что действительно имеет проблемы со здоровьем. При этом указанный диагноз он не подтвердил, но и не опровергнул.
52-летний Лисовец поблагодарил всех неравнодушных за оказанную ему поддержку, но отметил, что его жизнь особо не изменилась – он продолжает работать и заниматься любимыми делами.
Он призвал поклонников оберегать себя от негатива, регулярно проверять здоровье и слушать свой организм, который всегда сигнализирует об имеющихся проблемах.
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«Мне кажется, уже пора опять выкладывать для вас картинки, фото, показы, выставки и прочий мой эмоциональный всплеск. По поводу того, чтобы выкладывать свои анализы, я пока думаю. Любителей покопошиться у нас тоже много. И да, привет моим новым подписчикам, я вам очень рад, давайте договоримся – мы не будем друг другу пытаться соответствовать, а будем собой, будем личностями. Всем хорошего дня, в Москве нереальное солнце, а солнце – моя батарейка. Пойду заряжаться, мне надо, мне сегодня вечером выступать и, конечно, потом передам этот светлый заряд вам», – написал стилист в личном блоге.17 февраля появилась информация о том, что Лисовцу диагностировали рак последней стадии. Стилист подтвердил, что действительно борется с каким-то недугом, но отметил, что любит свою жизнь «со всеми её сюрпризами».
Он призвал поклонников оберегать себя от негатива, регулярно проверять здоровье и слушать свой организм, который всегда сигнализирует об имеющихся проблемах.
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Анастасия Чинкова