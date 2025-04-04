Стилист Скороходова рассказала о трендовых аксессуарах весны 2025

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Всем известно, что аксессуары — важный элемент образа, и очень важно грамотно его подобрать.
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» посоветовала самые модные аксессуары для девушек на весну 2025.
Она отметила, что про аксессуары забывать не стоит, потому что они дополняют образ, делая его более полным и изящным.
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- Перчатки: цветные или высокие кожаные, которые можно носить и под укороченное пальто, и под стёганные куртки.
- Колготки: они являются акцентным (с помощью цвета, рисунка, узора, декоративных элементов) аксессуаром.
- Шляпы: с широкими полями. Это будет очень красиво смотреться в элегантных образах, например, вместе с пальто, либо с классическим тренчем.
- Бижутерия: жемчуг, нити, чокер, крупные моносерьги.
- Сумки: возвращаемся к более строгим, четким линиям, геометричным, в ярких оттенках. Это могут быть сумки в оттенке лайм, сиреневые, красные.
Она отметила, что про аксессуары забывать не стоит, потому что они дополняют образ, делая его более полным и изящным.
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Анастасия Панченко