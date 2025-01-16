Стилист Скороходова назвала главный зимний тренд народного Олимпа

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Вязаные чепчики неожиданно стали трендом зимы 2025 года. Такой аксессуар появился в ассортименте многих популярных брендов.
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» сообщила, что чепчики уже долгое время подкрадывались к народному Олимпу.
По ее словам, отличает вязаный чепчик наличие удлиненных ушек или вязочек.
Он подчеркнула, что при выборе пряжи для пошива чепчика нужно внимательно смотреть на качество материала, потому что очень важен комфорт и элегантность.
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«Нужно понимать, что чепчики — это все-таки специфический элемент. И в первую очередь нужно смотреть, из какого материала он сделан. И только потом грамотно интегрировать в свой стиль», — сказала стилист.
По ее словам, отличает вязаный чепчик наличие удлиненных ушек или вязочек.
«Чепчик должен плотно сидеть на голове. Обычно он из трикотажа, но сейчас мы видим модели из искусственного меха, из каких-то водонепроницаемых материалов — это что-то более интересное и экспериментальное», — поделилась эксперт.
Он подчеркнула, что при выборе пряжи для пошива чепчика нужно внимательно смотреть на качество материала, потому что очень важен комфорт и элегантность.
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Анастасия Бондарева