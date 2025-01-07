Стилист Скороходова перечислила главные обувные тренды 2025 года

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2025 год принес с собой новые тренды в текстильном и обувном направлениях.
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала о трендовых в 2025 году обувных моделях.
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Фото: iStock/Vadym Terelyuk
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- Обувь на платформе: например, черные ботинки с черной платформой. Однако к весне ситуация изменится, в моду войдут контрастные сочетания: черные ботинки с яркой синей или красной подошвой.
- Обувь на плоской подошве: кроссовки, сандалии, балетки Мэри Джейн, сапоги. Весной и летом особенно в моде будут гладиаторские сандалии, которые добавят шарма и не будут деформировать силуэт ноги.
Фото: iStock/Tatiana
- Обувь на тонком каблуке: выбирать что-то среднее между шпилькой и средней толщиной каблука. Это добавит элегантности.
- Обувь с открытым носом: и босоножки, и сабо, и ботильоны. Открытый нос — это направление ретро-стиля, поэтому весь образ должен быть ретро.
Фото: iStock/Vadym Terelyuk
- Массивные ботфорты: ботфорты-трубы, прямые ботфорты или так называемые рыбацкие ботфорты, то есть с ультраширокой и свободной зоной в районе икры и выше. Оттенки рекомендую выбирать более сдержанные, например, лаковая кожа, которая будет заменять яркий цвет необычной фактурой.
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