Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Стилист Скороходова перечислила главные обувные тренды 2025 года

Стилист Скороходова перечислила главные обувные тренды 2025 года

Стилист Скороходова: в 2025 году популярна обувь с открытым носом
Фото: iStock/Kostikova

Фото: iStock/Kostikova

2025 год принес с собой новые тренды в текстильном и обувном направлениях.
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала о трендовых в 2025 году обувных моделях.

  • Обувь на платформе: например, черные ботинки с черной платформой. Однако к весне ситуация изменится, в моду войдут контрастные сочетания: черные ботинки с яркой синей или красной подошвой.
  • Обувь на плоской подошве: кроссовки, сандалии, балетки Мэри Джейн, сапоги. Весной и летом особенно в моде будут гладиаторские сандалии, которые добавят шарма и не будут деформировать силуэт ноги.

Фото: iStock/Tatiana



  • Обувь на тонком каблуке: выбирать что-то среднее между шпилькой и средней толщиной каблука. Это добавит элегантности.
  • Обувь с открытым носом: и босоножки, и сабо, и ботильоны. Открытый нос — это направление ретро-стиля, поэтому весь образ должен быть ретро.

Фото: iStock/Vadym Terelyuk

  • Массивные ботфорты: ботфорты-трубы, прямые ботфорты или так называемые рыбацкие ботфорты, то есть с ультраширокой и свободной зоной в районе икры и выше. Оттенки рекомендую выбирать более сдержанные, например, лаковая кожа, которая будет заменять яркий цвет необычной фактурой.
Читайте также:

«Возглавляли антирейтинги»: Стилист назвала самые трендовые сумки на 2025 год

Стилист назвала самые трендовые цвета в новом 2025 году

Жгут и массаж: Стилист рассказала, как сохранить объем волос в осенне-зимний период
#обувь
#кожа
#стилист
#мода
SCMP: Китай создал атомные часы, способные изменить характер будущих войн
07 января 2025, 10:57

Фото: iStock/adiekoetter

Китайские ученые создали сверхточные атомные часы, которые могут «кардинально изменить характер будущих войн», пишет газета South China Morning Post.
Цезиевые атомные фонтанные часы NIM-TF3 можно поместить на военный грузовик и осуществлять длительную транспортировку в суровых условиях. При этом они смогут сохранить точность, демонстрируя неопределенность хронометража менее квадриллионной доли секунды.

До этого считалось невозможным создать атомные часы с такой высокой точностью, так как они должны были находиться в помещениях, защищенных от влияния окружающей среды.

Атомные часы — это прибор для измерения времени, в котором используются собственные колебания, связанные с процессами, происходящими на уровне атомов или молекул. Стоит отметить, что высокоточная система хронометража является основой современной войны.

Читайте также:

Минфин США пригрозил КНР «значительными последствиями» за помощь России в конфликте

Эксперты назвали возможных «черных лебедей» 2025 года

FT: противостояние Китая и США при Трампе может превзойти холодную войну
#помощь
#часы
#грузовик
#прибор
#китай
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мощное наводнение затопило священную Мекку в Саудовской Аравии
07 января 2025, 10:36

Фото: iStock/Mrkit99

Мощные наводнения обрушились на священные города Саудовской Аравии — Мекку и Медину. В результате проливных дождей улицы городов превратились в реки, множество автомобилей было смыто потоками воды. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в Мекке целые кварталы частично оказались затоплены из-за проливных дождей. Метеорологическая служба объявила о красном уровне опасности в Мекке, Медине и Джидде.



Согласно информации канала, вода неожиданно хлынула каскадом по обычно сухим и каменистым выступам.

Читайте также:

В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу

Ученые забили тревогу из-за скорой катастрофы в Британии

На Сицилии началось наводнение из-за ливней

#ученые
#вода
#наводнение
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фольклорист рассказал про таинство традиционного рождественского блюда россиян
Фольклорист Петров: кутья в Рождество — символ новой жизни
07 января 2025, 09:43

Фото: iStock/tashka2000

Рождество — праздник, без которого зимние выходные не представляются. Кутья — каша из цельных зёрен пшеницы, ячменя, пшена или риса с добавлением меда, сухофруктов, орехов и других добавок является традиционным рождественским блюдом.
Фольклорист, кандидат филологических наук, социальный антрополог, заведующий лабораторией теоретической фольклористики Никита Петров в беседе с «Радио 1» рассказал, почему это блюдо считается символом Рождества.

«Каша из зерен, перемолотых или цельных, подавалась в обряды перехода, то есть на похороны, на свадьбу и на всякие важные календарные праздники. Это символизировало переход на другой статус. Например, невесту жених должен был покормить с ложечки кутьей, перенести на руках и одеть в белую одежду. Такие были ритуалы», — пояснил эксперт.
Фото: iStock/Angelika Mostova

По его словам, кутья в Рождество олицетворяет переход на другой уровень — это ритуальная христианская традиция.

«Когда зерно умирает, оно возрождается. Когда мы садим зерно в землю, оно становится новым побегом. И каша из зерен в этом смысле оказываются тем самым символом возрождения в новом году, в новой жизни», — объяснил фольклорист.

Читайте также:

Рождество Христово – 2025 в России: история, традиции, идеи подарков, колядки

Иеромонах Сеньчуков раскритиковал загадывание желаний на Новый год

Ветеринар рассказала, чем обработать ёлку, чтобы питомцы к ней не подходили
#история
#зерно
#похороны
#рождество
#традиции
#праздники
#питомцы
#переход
#еда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МЧС России рассказали, какие животные служат в частях
В частях МЧС России служат более 300 котов и собак, есть белки, рыбки и черепахи
07 января 2025, 09:31

Фото: iStock/tashka2000

Более 300 котов и собак, а также белки, рыбки и черепахи служат в частях МЧС России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на департамент информационной политики ведомства.
Уточняется, что основная задача животных заключается в том, чтобы дарить тепло и поддержку, а также помогать своим присутствием сотрудникам ведомства после тяжелых выездов.

Согласно информации МЧС РФ, добровольцы из отряда «Семенычи» каждый день заступают на службу вместе со спасателями. Данное подразделение назвали так в память о тюменском коте-пожарном Семене. Сегодня в этом отряде есть различные животные.

А в День спасателя, который прошел 27 декабря, московского кота Толика наградили. Пушистый защитник получил погоны прапорщика.

Читайте также:

Ветеринар рассказала, чем обработать ёлку, чтобы питомцы к ней не подходили

Россиянам раскрыли психологическую пользу домашних питомцев для человека

Ветеринар Шеляков: Кошка может цапнуть гостя из-за улыбки
#мчс
#животные
#кошка
#память
#питомцы
#тепло
#добровольцы
#ветеринар
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиян предупредили о дипфейк-звонках от мошенников
«Известия»: мошенники используют дипфейк-звонки от родственников
07 января 2025, 07:29

Фото: iStock/artoleshko

Дипфейк-звонки от имени родственников и начальников стали одним из самых опасных способов мошенничества. Об этом сообщили «Известия».
В прошлом году были зафиксированы десятки тысяч подобных звонков. Согласно информации источника, в этом году их число может многократно вырасти.

Уточняется, что злоумышленники используют дипфейки не только для звонков, но и для записи «кружочков» в мессенджерах. По мнению юриста Ольги Поповой, подобные звонки создают психологическое давление и нервное напряжение, что может привести не только к противоправным действиям, но и эмоциональному истощению.

«Лучший быстрый и простой способ самоконтроля — перезвонить и все перепроверить», — пояснила юрист.

Читайте также:

Юрист Хаминский: мошенники отправляют ссылки с вызовом в коллегию присяжных

Раскрыли новую схему мошенничества через приложения ЖКХ

ТАСС: самая крупная сумма перевода мошенникам в 2024 году составила 180 млн
#мошенники
#юрист
#приложения
#звонок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госдума доработает проект по выделению платы за текущий ремонт в отдельный платеж
Депутат Кошелев: проект о выносе платы за ремонт в другой платеж доработают
07 января 2025, 05:32

Фото: iStock/Oleg Elkov

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ работает над доработкой законопроекта, который предложит выделить плату за текущий ремонт в отдельный вид платежа. Об этом сообщил РИА Новости первый зампред профильного комитета Владимир Кошелев.
Если инициатива будет принята, в платежных документах за ЖКХ могут появиться строки, указывающие на суммы, собранные с жильцов на текущий ремонт, задолженности, а также стоимость запланированных и выполненных работ.

Кошелев отметил, что текущая система, где расходы на содержание дома и текущий ремонт объединены в одну категорию, создает возможность для злоупотреблений со стороны управляющих компаний. Новый подход позволит жильцам получить прозрачную информацию о тратах и обеспечить контроль над качеством ремонтных работ.

Также планируется обязать управляющие компании отчитываться перед жильцами о поступлениях и расходах по текущему ремонту на ежеквартальной основе.

«Своевременное проведение текущего ремонта гарантирует безопасную эксплуатацию жилого дома, снижает износ и разрушение конструкций и позволяет экономить средства на капремонт. Однако деньги на текущий ремонт собирают в составе общих средств на содержание дома. И жильцы не понимают, за что платят и на что деньги потрачены», — пояснил Кошелев, говоря о необходимости изменений.
Читайте также:

Российские университеты перейдут на новую систему высшего образования

Люди замерзают насмерть, свет отключили: последствия шторма в США

Пожилую женщину с болезнью Альцгеймера пытались изнасиловать прямо в больничной кровати
#жкх
#деньги
#ремонт
#капитальный ремонт
#контроль
#расходы
#компании
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские университеты перейдут на новую систему высшего образования
Минобрнауки: вузы РФ перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года
07 января 2025, 04:38

Фото: iStock/William_Potter

Российские университеты полностью перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
«К указанному сроку Минобрнауки России подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты», — говорится в сообщении, которое передает РИА Новости.
Как уточнили в министерстве, переход на новую систему не затронет студентов, которые уже обучаются по действующим программам. Им будет предоставлена возможность завершить образование в рамках тех курсов, на которые они поступали ранее.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что 2025 год станет временем активной работы по внедрению новой модели высшего образования.

Читайте также:

Президент России поздравил граждан страны с Рождеством

Люди замерзают насмерть, свет отключили: последствия шторма в США

SHOT: в жилом доме Петрозаводска случился взрыв газа, три человека пострадали
#1 сентября
#образование
#страны
#минобрнауки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент России поздравил граждан страны с Рождеством
Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым
07 января 2025, 01:22

Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев)

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с праздником Рождества Христова. Текст поздравления был опубликован на официальном сайте Кремля.
«Поздравляю Вас с Рождеством Христовым», — с таких слов начинается текст.
Глава государства отметил значение Рождества как праздника, который вдохновляет на добрые дела и подчеркивает важность семейных традиций, передающихся из поколения в поколение.

«Значим вклад религиозных организаций в укрепление института семьи, воспитание молодёжи, утверждение в обществе таких непреходящих нравственных идеалов и ценностей, как забота о ближнем, милосердие и сострадание, поддержка тех, кто нуждается в помощи и внимании. Эта многогранная, востребованная работа достойна самого глубокого признания», — написал Путин.
В ночь с 6 на 7 января президент посетил рождественскую службу в московском храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе. Путин традиционно участвует в богослужениях на этот праздник, подчеркивая важность православных традиций для страны.

Читайте также:

Путин подписал первые документы в 2025 году

Киев сорвал переговоры по газу в Брюсселе

Пожилую женщину с болезнью Альцгеймера пытались изнасиловать прямо в больничной кровати
#праздник
#владимир путин
#ночь
#поздравление
#семьи
#воспитание
#поддержка
#рождество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин вновь встретил Рождество в одном из российских храмов
Президент Путин встретил Рождество в московском храме Георгия Победоносца
07 января 2025, 01:02

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин встретил праздник Рождества Христова в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщили в Кремле.
Он прибыл туда ближе к полуночи, поставил свечи, перекрестился и оставался на службе вместе с другими прихожанами. Президент был одет в пальто и костюм, но без галстука.

«Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всём мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение», — говорится в рождественском поздравлении Путина, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Путин регулярно отмечает Рождество в храмах. С 2000 года он четырежды проводил праздник в Санкт-Петербурге, трижды — в Тверской области, а в Москве это уже его четвертое рождественское богослужение.

Храм Георгия Победоносца, где он находился в этот раз, является памятником Победы в Великой Отечественной войне. Его открытие приурочили к 50-летию Победы, а освящение совершил патриарх Алексий II в мае 1995 года.

Читайте также:

«Искренне их презираю»: Зеленский оскорбил русский народ во время интервью

Пожилую женщину с болезнью Альцгеймера пытались изнасиловать прямо в больничной кровати

SHOT: в жилом доме Петрозаводска случился взрыв газа, три человека пострадали
#храм
#праздник
#владимир путин
#президент
#рождество
Следите за нашими новостями
в удобном формате