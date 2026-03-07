«Многие вещи выбираю сама»: Ксения Собчак рассказала о своей «прайм эре» в стиле

07 марта 2026, 18:41

Ксения Собчак сообщила об увлечении минимализмом в последние годы

Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что часто самостоятельно выбирает одежду для публичных мероприятий. Об этом она сообщила на конкурсе красоты «Мисс БРИКС».





На вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о «прайм эре» в стиле Ксения ответила, что мода всегда её интересовала. Помимо этого, журналистка напомнила, что в течение нескольких лет занимала пост редактора глянцевого журнала.



По словам Собчак, сейчас она переживает период увлечения минимализмом, который продолжается уже несколько лет.

«Сейчас совершенно другой период. Он уже длится, мне кажется, второй или третий год. Многие вещи я выбираю сама. Я купила костюм Jacquemus, просто зайдя в какой-то магазин в Куршавеле», — рассказала телеведущая.