В Саратовской области геймер оказался в реанимации после увлечения энергетиками

16 сентября 2026, 11:05

Фото: iStock/bauwimauwi

18-летний житель Саратовской области попал в реанимацию после регулярного употребления энергетических напитков во время ночных игровых сессий. Молодой человек выпивал по несколько банок за ночь, чтобы не засыпать в компании друзей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.