В Саратовской области геймер оказался в реанимации после увлечения энергетиками
18-летний житель Саратовской области попал в реанимацию после регулярного употребления энергетических напитков во время ночных игровых сессий. Молодой человек выпивал по несколько банок за ночь, чтобы не засыпать в компании друзей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Утром юноша потерял сознание у себя дома. В чувство он пришёл уже в больнице. Медики выявили рост уровня креатинина и признаки азотемии, после чего поставили диагноз «острый нефрит». Лечение заняло 12 дней. При выписке врачи рекомендовали парню полностью отказаться от энергетиков, газированных напитков и продуктов с яркими вкусовыми добавками.
Энергетические напитки могут создавать серьёзную нагрузку на организм, особенно при регулярном употреблении и в больших количествах. Высокие дозы кофеина и сахара повышают давление, учащают сердцебиение, нарушают сон и могут провоцировать тревожность, раздражительность и обезвоживание. Риск возрастает, если пить энергетики ночью, сочетать их с физическими нагрузками, алкоголем или несколькими чашками кофе.
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