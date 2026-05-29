Роскачество выявило нарушения у более половины вин в мягкой упаковке
В Роскачестве заявили, что более половины вин в мягкой упаковке не соответствуют минимальной оценке ГОСТ. Специалисты нашли у части образцов явные дефекты аромата и вкуса. Об этом пишет РИА Новости.
Эксперты «Винного гида России» впервые оценили винодельческую продукцию в таком формате. Они изучили 16 образцов. Девять из них не прошли даже минимальный порог национального стандарта. Все вина с оценкой ниже ГОСТ направили на дополнительное физико-химическое исследование. В Роскачестве допустили, что часть продукции может иметь признаки фальсификации и представлять опасность. Производители уже получили претензионные письма. После дегустации и лабораторной проверки уполномоченные органы примут меры в рамках контрольно-надзорной деятельности.
Единственным образцом, преодолевшим повышенный стандарт Роскачества, стало вино «Гуд Фиш» в трехлитровой упаковке от производителя ООО «Олимп». В организации отметили, что в прошлом году мягкая упаковка показала самые высокие темпы роста продаж среди всех типов тары для вина. За год в таком формате продали более 120 миллионов литров. Каждый образец оценивала комиссия из 12 экспертов-дегустаторов в аккредитованной лаборатории органолептических исследований. Участники проверки не знали, из какой упаковки им наливали вино, и не видели названия марок и производителей. Протоколы исследований верифицировала Федеральная служба по аккредитации.
