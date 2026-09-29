Во Франции зафикириовали рекородное превышение скорости

29 сентября 2026, 00:57

Во Франции автомобиль проехал со скоростью 312 км/ч

Фото: iStock/d1sk

На востоке Франции зафиксировали беспрецедентное превышение скорости. Водитель спорткара Porsche развил на шоссе скорость 312 км/ч, пишет газета Figaro.