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Во Франции зафикириовали рекородное превышение скорости

Во Франции автомобиль проехал со скоростью 312 км/ч
Фото: iStock/d1sk

На востоке Франции зафиксировали беспрецедентное превышение скорости. Водитель спорткара Porsche развил на шоссе скорость 312 км/ч, пишет газета Figaro.



Нарушителя задержали в ночь на 27 сентября в департаменте Верхняя Савойя — им оказался иностранный гражданин. С учётом технической погрешности превышение составило от 170 до 182 км/ч. По данным издания, это абсолютный рекорд нарушений скоростного режима в стране.

У водителя изъяли права, а автомобиль поместили на штрафстоянку. Сам он внёс залог в размере 1500 евро. По информации Figaro, нарушителю грозят серьёзные санкции — до трёх лет тюремного заключения, штраф в 3750 евро, запрет на управление транспортными средствами во Франции и возможная конфискация машины.

Предыдущий рекорд на этой же трассе был установлен в мае. Тогда автомобилист на Audi разогнался до 287 км/ч.

Александр Огарёв

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