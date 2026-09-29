Жителям Киева предрекли тяжёлую зиму и призвали переселяться в частные дома

29 сентября 2026, 02:29

Депутат Рады Соболев призвал киевлян переселяться в частные дома из-за холода

Фото: iStock/Nataliia Pylypchuk

Депутат Верховной рады Сергей Соболев призвал жителей Киева по возможности покинуть многоэтажные дома на время холодного сезона и переехать в частные. По его мнению, предстоящая зима окажется исключительно тяжёлой.