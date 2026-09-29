Жителям Киева предрекли тяжёлую зиму и призвали переселяться в частные дома
Депутат Верховной рады Сергей Соболев призвал жителей Киева по возможности покинуть многоэтажные дома на время холодного сезона и переехать в частные. По его мнению, предстоящая зима окажется исключительно тяжёлой.
В интервью YouTube‑каналу «Суперпозиция» Соболев подчеркнул, что гражданам стоит знать о существующих рисках. Обеспечить многоэтажки электроэнергией и прочими ресурсами в зимний период может оказаться невыполнимой задачей. Депутат рекомендовал тем, у кого есть такая возможность, переселиться к родственникам в частные дома с генератором.
Прогнозы относительно зимнего сезона звучат тревожно и от других экспертов. Так, глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко выразил сомнения в том, что страна сможет без серьёзных трудностей пережить предстоящую зиму. Премьер‑министр Сергей Корецкий ранее допускал, что грядущая зима окажется сложнее предыдущей. Энергетический эксперт Станислав Игнатьев ещё в конце июля заявлял, что этот зимний период может стать самым тяжёлым с 2022 года.
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