Стивен Сигал посетил Новосибирск

11 декабря 2025, 14:17

Стивен Сигал (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Новосибирск посетил известный актёр, гражданин России Стивен Сигал. В ходе пресс-конференции в ТАСС он уточнил, что уже не впервые побывал в этом городе.





Он также рассказал, что у него есть сибирские корни по линии отца. Актёр подчеркнул, что всегда чувствовал связь с Россией, любит эту страну и считает себя русским, поэтому и принял решение получить гражданство.





«В Новосибирск мы вчера прилетели довольно поздно, поэтому, к сожалению, не успели ничего посмотреть особо. Но в ближайшие дни мы будем много ездить по Новосибирску, и я надеюсь, что у нас ещё будет возможность поближе узнать ваш город. Я очень люблю сибирскую культуру, люблю Сибирь», — приводит Om1 Новосибирск слова Сигала.