Граждане Узбекистана и Таджикистана чаще всего въезжают в Новосибирскую область

08 декабря 2025, 09:51

Фото: iStock/shakzu

В Новосибирскую область чаще других едут мигранты из пяти государств. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.





Так, по данным Om1 Новосибирск, чаще всего встают на миграционный учёт по месту пребывания граждане Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и Китая.





«В 2025 году через пограничные пункты пропуска региона въехало более 400 тысяч иностранных граждан. При этом за пределы Российской Федерации выехало свыше 390 тысяч человек», — говорится в материале.