Граждане Узбекистана и Таджикистана чаще всего въезжают в Новосибирскую область
В Новосибирскую область чаще других едут мигранты из пяти государств. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.
Так, по данным Om1 Новосибирск, чаще всего встают на миграционный учёт по месту пребывания граждане Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и Китая.
«В 2025 году через пограничные пункты пропуска региона въехало более 400 тысяч иностранных граждан. При этом за пределы Российской Федерации выехало свыше 390 тысяч человек», — говорится в материале.
Отмечается, что за нарушение российского законодательства в текущем году из региона депортировали 140 иностранцев.
